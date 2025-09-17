El a subliniat importanța bazei aeriene Mihail Kogălniceanu (MK), pe care a numit-o „Ramstein-ul Estului”, în lupta împotriva agresiunii ruse.

Baza care poate decide succesul unei misiuni internaționale

Breedlove consideră că soluția pentru o viitoare misiune de menținere a păcii în Ucraina nu se află pe linia frontului, ci la sute de kilometri distanță, în România. În viziunea sa, poziția geografică și infrastructura militară fac din bazele aeriene românești elemente indispensabile pentru orice operațiune internațională de amploare.

De ce Mihail Kogălniceanu este comparată cu Ramstein

Generalul a explicat că baza românească joacă un rol asemănător cu cel al masivei baze aeriene americane Ramstein din Germania, care a fost punct central al NATO în ultimele decenii. Baza Mihail Kogălniceanu a fost utilizată în misiuni de amploare încă din Irak și Afganistan, iar experiența acumulată o transformă într-un pilon strategic pentru viitor.

Declarație șocantă de la Moscova: NATO, implicată de facto în conflictul din Ucraina

Capacități logistice fără precedent în regiune

Baza de la Constanța are avantajul poziționării pe litoralul Mării Negre și dispune de infrastructură compatibilă cu toate aeronavele americane. Aici pot ateriza atât transportoare C-17 Globemaster III și C-5 Galaxy, cât și avioane de realimentare KC-135 și KC-46. Această versatilitate logistică permite susținerea unei forțe multinaționale de menținere a păcii, capabilă să acționeze rapid și eficient.

Planurile Occidentului pentru o forță de 10.000 de militari

În prezent, statele occidentale discută despre formarea unei forțe multinaționale de 6.000-10.000 de militari, care ar urma să sprijine Ucraina în procesul de reconstrucție. Marea Britanie și Franța sunt principalele țări implicate în conturarea acestei inițiative.

Temerile de pe Flancul Estic

Guvernul de la București a transmis clar că nu va trimite trupe românești în Ucraina. Această decizie, spune Breedlove, reflectă anxietăți împărtășite și de alte state din regiune, precum Polonia, care se tem de o posibilă invazie rusească. În aceste condiții, angajamentul lor deplin depinde în mare măsură de sprijinul oferit de NATO.

Război în Ucraina, ziua 1.302. Plan anti-Rusia: Ursula von der Leyen și Donald Trump, negocieri pentru intensificarea presiunii economice - LIVE TEXT

Putin și „controlul reflexiv”

Fostul comandant NATO a avertizat asupra tacticilor Moscovei de a manipula reacțiile Occidentului prin frică. „Nu cred că ar trebui să ne limităm acțiunile bazate pe teama de escaladare, pentru că domnul Putin este cel care escaladează”, a spus Breedlove, citat de Defense Romania.

România, infrastructura pe care se bazează întreaga strategie

Chiar dacă România evită implicarea directă cu trupe, oferirea bazelor sale militare reprezintă o contribuție majoră. Breedlove susține că această infrastructură este indispensabilă nu doar logistic, ci și pentru consolidarea încrederii în cadrul Alianței.

SUA, actorul decisiv în planurile de pace

Fără sprijinul Statelor Unite, o astfel de misiune europeană nu ar fi realizabilă. Washington-ul are resursele necesare pentru a oferi suport logistic, informațional, de apărare și putere aeriană. Rolul României, însă, rămâne la fel de central: este aliatul care oferă terenul și infrastructura pe care se sprijină întreaga operațiune.

Rusia îi cere Turciei să-i dea înapoi sistemele S-400 pe care i le-a trimis în 2019. Apărarea antiaeriană, în deficit din cauza războiul din Ucraina