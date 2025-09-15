„NATO este în război cu Rusia”, a declarat Peskov. „Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a mai spus purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Potrivit acestuia, „NATO este implicată de facto în acest război” prin acordarea de sprijin direct şi indirect regimului de la Kiev.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a acuzat Europa că ignoră cauzele profunde ale crizei ucrainene şi împiedică astfel o soluţionare paşnică.

„Europenii împiedică cazul, europenii nu vor acorda atenţie cauzelor profunde ale crizei”, a subliniat Peskov, după ce anunţase că negocierile cu Ucraina sunt practic blocate şi că nu există o dată pentru o viitoare nouă întâlnire directă.

Anterior, ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a afirmat că „garanţiile de securitate (pentru Ucraina n.r.) au rolul de a descuraja un potenţial adversar. "Deci, ceea ce spunem este că, dacă se ajunge la un fel de pace, data viitoare când Rusia va încerca ceva împotriva Ucrainei, s-ar putea să intrăm în război cu Rusia”, a afirmat Sikorski, citat de The Guardian.