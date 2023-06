Dupa ce s-ar fi certat in casa, barbatul a iesit in curte, a fumat o tigara si a stins-o de capul micutei, in timp ce se juca cu alti copii.

Imediat ce micuta a inceput sa planga, mama ei a iesit din casa si a observat ca fetita avea o arsura si scrum pe scalp.

Femeia a mers la politie. Individul s-a ales doar cu amenda, potrivit Aktual24.ro