Un autotren încărcat cu mașini s-a răsturnat pe DN6, la Balota

Circulația pe Drumul Național 6, în zona Balota, a fost complet blocată joi dimineață, după ce un autotren care transporta autoturisme s-a răsturnat în afara carosabilului.

Incidentul s-a produs pe sensul de coborâre, iar una dintre mașinile transportate s-a desprins de pe platformă și a căzut într-o râpă.

Imagine

Autotren răsturnat pe DN 6, șoferul s-a autoevacuat

Potrivit autorităților, șoferul autotrenului a reușit să se autoevacueze. Bărbatul este conștient și cooperant, nefiind nevoie de transportul său la spital. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Detașamentului de Pompieri Drobeta.

Imagine

„Am intervenit cu o autospecială de descarcerare grea, un echipaj SMURD, o autospecială cu apă și spumă. A fost blocat sensul de mers pe coborâre. Conducătorul auto s-a autoevacuat. Am deconectat bornele și am asigurat măsurile PSI, întrucât exista riscul de incendiu, fiind scurgeri de combustibil.”, declară șeful intervenției din cadrul ISU Drobeta, plt. adj. șef Octavian Tudose.

Imagine

Trafic blocat ore întregi

Circulația rutieră pe DN 6 este complet paralizată pe sensul de coborâre, iar echipele de intervenție lucrează pentru eliberarea drumului. Autoritățile estimează că reluarea traficului va fi posibilă în aproximativ trei ore.

Până la finalizarea operațiunilor, șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să folosească rute alternative.

