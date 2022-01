In perioada 13-2o ianuarie au fost efectuate in platforam de programare 2841 de programari pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5-11 ani. Reamintesc ca, in prezent, in platforma de programare sunt active 220 de cabinete de vaccinare pediatrica in toate judetele. 6 dintre ele sunt in Bucuresti, cate unul in fiecare sector, 2 in judetul Ilfov si inca 21 de cabinete de vaccinare pediatrice inactive, care vor activate in platforma in functie de adresabilitate si de deciziile DSP judetene", a spus Gheorghita.

Seful CNCAV a tinut sa reaminteasca faptul ca demararea efectiva campaniei de vaccinare la categoria 5-11 ani va avea loc miercurea viitoare, respectiv pe data de 26 ianuarie. "S-a modificat calendarul de livrare pentru dozele pediatrice in sensul in care toate cele 114 de mii de doze vor ajunge in Romania pe data de 25 ianuarie si vor fi distribuite catre centrele regionale de depozitare, ulterior, catre DSPJ incat sa fie disponibile pe 26 ianuarie dimineata in cabinetele pediatrice", a aratat medicul militar.

42.000 de doze vor merge catre Institutul Cantacuzino si cate 12.000 de doze vor merge catre cele 6 centre regionale de depozitare din Brasov, Cluj, Constanta, Timisoara, Iasi si Craiova.