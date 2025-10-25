UPDATE 2- Gazele au fost oprite din nou în Rahova. A fost pus sigiliu la un bloc apropiat celui care a explodat în urmă cu o săptămână.

Au fost făcute verificări și astăzi, iar aparatele pe care le folosesc cei de la Distrigaz au început să piuie, ceea ce a anunțat prezența unor scurgeri de gaze. Mai multe mașini Distrigaz acționează la fața locului.

Reprezentanții companiei de gaze fac verificări în fiecare zi de când s-a produs tragedia.

UPDATE 1 - La centrul Distrigaz nu au fost detectate apeluri că ar fi scăpări de gaze la vreun imobil.

Înainte de a relua alimentarea se fac lucrări de detectare a gazelor pe rețea.

Panică, din nou, în cartierul Rahova din Sectorul 5

Noi scurgeri de gaze la blocul din Rahova, care a explodat cu opt zile în urmă. Trei oameni au murit, iar 15 oameni au fost răniți în urma deflagrației.

Încă nu se știe care este motivul pentru care au loc din nou scurgeri de gaze. Cert este că în aceste momente, echipele Distrigaz, dar și pompieri au ajuns la fața locului. Urmează ca autoritățile să vină cu un punct de vedere în acest caz.

Oamenii din zonă sunt îngrijorați, din momentul în care a avut loc tragedia, gazele din zonă au fost oprite. De curând, în anumite zone, autoritățile au dat drumul la gaze, iar acum au avut loc noi scurgeri de gaze.