Mult de așteptat mai au si in ce privește locuințele distruse si autoturismele avariate, pentru ca sfidarea si nepăsarea autorităților atinge cote greu de imaginat. Reprezentanții statului abia acum fac expertize si stabilesc protocoale.

Gânduri și promisiuni. Familii lăsate fără case

S-a împlinit o săptămână de la deflagrația care a transformat blocul din Rahova într-un morman de moloz. Zeci de oameni trăiesc acum între promisiuni și hârtii, fără să știe când își vor primi despăgubirile.

La depoul unde au fost aduse mașinile avariate în urma exploziei de la Rahova, sunt 13 autoturisme complet distruse, cu geamurile sparte, cu capotele îndoite, pline de arsură și încă au bucăți de tencuială care au căzut pe acestea în urma exploziei, sunt bucăți de termopan, sunt materiale de construcții.

Mașinile sunt complet avariate.

Cu toate acestea, ancheta bate pasul pe loc. Nu au fost găsiți cei responsabili, iar primăria Capitalei abia a aprobat expertiza clădirii. Administrația locală promite teoretic cazare temporară pentru cei vulnerabili și a alocat aproape 3 milioane de lei pentru despăgubiri, însă oamenii trăiesc în incertitudine, fără niciun ajutor financiar concret.

„Până acum este o lălăială completă și fiecare aruncă, ha să așteptăm Hotărârea de Guvern, stai sa vedem Hotărârea de Consiliu, au dat Hotărâri de Consiliu, s-au antepronuntat pe oameni ca-i face chiriași, deci au băgat oamenii in panica, vin tot felul de avocați care spun ca bunul nu mai exista 02.35 +03.08 Nu ne au spus absolut nimic, nu ne-au recomandat absolut nimic, nu se sta de vorba cu absolut nimeni, ne-au trimis la hotel, pa la revedere.”, spun oamenii.

În tot acest timp, victimele încearcă să-și refacă viețile din temelii. Mulți nu mai au nimic.

„O luăm de la început.”, zic familiile greu încercate.

Între timp, Primăria anunță că va reconstrui blocul, iar locatarii s-ar putea întoarce în apartamente noi abia peste doi ani. Guvernul susține însă că nu există bază legală pentru ca aceștia să redevină proprietari. Până atunci, zecile de familii sinistrate așteaptă fapte, nu doar promisiuni și protocoale.