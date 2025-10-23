Șeful Guvernului a transmis din nou condoleanțe familiilor victimelor și a explicat că autoritățile caută în prezent soluții pentru sprijinirea celor rămași fără locuințe. „Căutăm o soluție și astăzi pe legislația actuală, răspunsul instituțional al statului de sprijin poate fi doar pe ajutoare de urgență și pentru a da alt tip de ajutoare e nevoie să modificăm legislația”, a declarat Bolojan.

Deficiențele de mentenanță, o problemă veche

Premierul a explicat că tragedii precum cea din Rahova sunt cauzate și de lipsa unei întrețineri riguroase a infrastructurii și instalațiilor din blocurile de locuințe. „Aici e o situația aparte și apare aproape anual. Unul dintre minusurile pe care le avem e mentenanța sistemelor, întreținerea, verificarea de calitate la timp, de la infrastructura de poduri și până la instalația de gaz, avem mari deficiențe datorate operatorilor, dar mai ales moștenite”, a afirmat el.

Bolojan a subliniat că, de multe ori, locatarii se ocupă doar de întreținerea apartamentului propriu, neglijând părțile comune și instalațiile de gaz.

„Într-un bloc oamenii se îngrijesc strict de apartamentul lor, dar casa scării, instalațiile da gaz, centralele nu li se face revizia, nu mai avem angajați la aceste firme de mentenanță și pe acest fond se întâmplă tragedii”, a precizat premierul.

Autoritățile, chemate la acțiune coordonată

Bolojan a mai explicat că nu se pot lua măsuri imediate pentru probleme care necesită schimbări de mentalitate și de sistem, însă a anunțat intenția de a pune presiune pe instituțiile și companiile implicate. „Ar fi hazardat să spun că vom lua măsuri de pe-o zi pe alta pentru lucruri care au nevoie de schimbări de mentalități, de sisteme. În afară de a pune presiune pe companii, pe toți cei implicați, autorități de reglementare, autorități locale, asociații de proprietari să-și respecte aceste responsabilități”, a mai spus premierul.

Apel la români: asigurarea locuinței, o protecție reală

În cadrul aceleiași declarații, Ilie Bolojan a insistat asupra necesității ca românii să încheie polițe de asigurare pentru locuințe, subliniind cât de mult pot conta acestea în situații neprevăzute.

„Ani de zile nu ne-am asigurat locuințele. Sunt două tipuri. Cele care îți asigură din toate punctele de vedere locuință. Discutam cu o colegă care plătește la un apartament de 3 camere circa 35-40 de lei pe lună asigurarea integrală. O sumă rezonabilă și orice ce se întâmplă ai o asigurare că o companie de asigurări îți compensează într-o bună parte ce ai pierdut”, a explicat premierul.

El a menționat și limitele polițelor obligatorii, care nu acoperă situații precum cea din Rahova. „Mai e asigurarea obligatorie, dar care pentru o situație cum a fost cea din Rahova nu e activă. Doar pentru tornadă, furtună și așa mai departe. Dacă nu înțelegem să facem acest lucru la nivelul țării, nu se strâng bani în acest fond, ca atunci când vine o furtună care face ravagii, ai o explozie, atunci există finanțare pe asta”, a adăugat Ilie Bolojan.

