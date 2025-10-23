Fără a-l numi direct, Bolojan a transmis un mesaj privind poziția sa și posibilitatea opoziției de a acționa parlamentar: „În condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament în așa fel încât, cu AUR, cu cine se poate,ca Guvernul să plece.”

Premierul atrage atenția asupra efectelor instabilității politice

Șeful Executivului a explicat că asemenea atacuri publice nu afectează doar imaginea guvernului, ci și percepția partenerilor economici internaționali. „Dar ce efect au acest tip de declarații. Atunci când un creditor se uită la o țară se uită la stabilitatea guvernării. (…) Când vezi declarații de o anumită factură: oamenii își pun problema că e un guvern instabil. Între 30-40% din punctajul agențiilor de rating e dată de stabilitatea guvernării. Orice declarații și comportamente tari înseamnă un cost pentru țară”, a precizat Ilie Bolojan, subliniind legătura directă dintre climatul politic intern și evaluarea financiară a României.

Premierul a adăugat că dincolo de aspectul politic, problema ține și de relațiile umane și de modul în care se construiește încrederea în rândul cetățenilor. „A doua problemă ține de încrederea oamenilor. Dacă noi nu ne respectăm între noi, e greu de presupus că vom recâștiga încrederea oamenilor. Eu sunt născut într-un sat din Ardeal și am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dvs și mâine într-o întâlnire să vă fac praf și pulbere și seara să ne întâlnim iar. E o problemă de disconfort personal. Și eu n-am jignit pe nimeni nici din opoziție”, a mai spus premierul.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu

În paralel, Sorin Grindeanu a reluat joi criticile la adresa lui Ilie Bolojan, în contextul discuțiilor privind pensiile magistraților. Într-un eveniment de partid organizat la Craiova, liderul interimar al PSD a acuzat guvernul condus de Bolojan că „face doar un joc de imagine”, ironizând inclusiv atitudinea premierului. „Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată. Aţi văzut că n-am folosit pluralul”, a spus Grindeanu.

Disputa pe tema reformei pensiilor magistraților

Atacul lui Grindeanu a venit după ce premierul ar fi ignorat solicitarea ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, de a amâna cu 30 de zile adoptarea proiectului de reformă privind pensiile speciale, până la primirea avizului Consiliului Superior al Magistraturii. Liderul interimar al PSD a insistat că adoptarea grăbită a unei noi forme a legii, fără consultarea actorilor din sistemul judiciar, ar reprezenta o greșeală majoră.

Cu o zi înainte, Grindeanu afirmase că premierul ar trebui să își dea demisia dacă intenționează să treacă proiectul fără consultări suplimentare. „Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a declarat liderul interimar al PSD.

