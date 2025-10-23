Coaliția de guvernare nu a reușit să ajungă la un punct de vedere comun cu privire la modificările ce trebuie aduse sistemului. Autoritățile așteaptă motivarea Curții Constituționale a României (CCR), care este esențială pentru a evita noi decizii de neconstituționalitate.

Astfel, până la primirea și analizarea deciziei CCR și ajungerea la un acord politic, noua legislație care vizează pensiile speciale rămâne incertă.

Guvernul așteaptă motivarea CCR: Blocaj în Coaliție pe forma finală a Legii pensiilor speciale

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a confirmat că Guvernul nu deține detalii concrete despre forma și conținutul viitorului act normativ privind pensiile speciale ale magistraților, deoarece coaliția de guvernare nu a ajuns la un punct de vedere comun.

Prioritatea Executivului este acum așteptarea motivării Curții Constituționale a României (CCR), care a declarat legea anterioară ca fiind neconstituțională. Dogioiu a subliniat că decizia CCR nu a vizat fondul legii, ci procedura de adoptare: "La limită, patru judecători au considerat că procedura a fost îndeplinită. Cinci au considerat că nu a fost îndeplinită."

Analizarea motivării și a opiniilor separate este considerată crucială pentru a stabili calea de urmat și pentru a evita o nouă respingere procedurală.

Dogioiu nu a comentat acuzațiile lui Grindeanu

Purtătorul de cuvânt a evitat să comenteze criticile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a sugerat că Guvernul ar trebui să demisioneze în cazul în care noua lege ar fi din nou considerată neconstituțională.

De asemenea, Dogioiu a precizat că nu a discutat despre o eventuală demisie cu Prim-ministrul (Ilie Bolojan, conform contextului din căutări anterioare) în acest scenariu.

Concluzie: Viitorul legii pensiilor speciale depinde exclusiv de publicarea motivării CCR și de capacitatea coaliției de a ajunge rapid la un consens procedural și de fond.