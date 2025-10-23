„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele, doresc să fac următoarele precizări:

Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea „pauză” menționată între finalizarea liceului și începerea facultății.

În ceea ce privește durata studiilor universitare, specializarea Matematică avea, la acel moment, două trasee distincte: unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani.

Așadar, toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente”, scrie Ilie Bolojan pe Facebook.

Facultatea de Matematică avea la momentul respectiv o durată a studiilor de cinci ani, însă Bolojan indică în CV doar trei ani. Conducerea UVT confirmă: „Domnul Bolojan I. Ilie – Gavril a studiat în perioada 1990-1993 la Facultatea de Matematică din cadrul Universității din Timișoara (actuală UVT), profilul Matematică, specializarea Matematică – Fizică, durata studiilor de 3 ani, forma de învățământ – zi, obținând diploma de absolvire în sesiunea iunie 1993”. Restul detaliilor urmează a fi clarificate în „circuitul procedural” al universității.