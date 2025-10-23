„Nu îmi place niciodată să spun ‘na că am avut dreptate’, dar acum își arată adevăratele intenții, care sunt exact schimbarea regulilor de pensionare din sistemul instituțiilor de forță: Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și serviciile de informații”, a explicat Neacșu.

„Cap de pod” pentru o reformă extinsă

Potrivit cunoscutului avocat, proiectul privind modificarea pensiilor magistraților ar fi fost folosite ca un test constituțional pentru a valida un set de reguli care ulterior ar putea fi extinse asupra tuturor profesiilor care permit pensionarea sub 65 de ani.

„Pensiile magistraților erau doar ‘un cap de pod’ (aka Bolojan), adică confirmarea constituțională a unor reguli pe care apoi să le extindă tuturor profesiilor în care este posibilă pensionarea lejeră sub 65 de ani”, susține Neacșu.