1. Uleiul de nucă de cocos hidratează și conferă fermitate pielii

Unele dintre produsele de înfrumusețare din comerț conțin ingrediente care pot afecta negativ pielea. De ce să nu încerci în loc ulei de nucă de cocos? Acesta hidratează în profunzime, conferă fermitate și îndepărtează celulele moarte, lăsând pielea netedă și catifelată.

2. Este un balsam excelent pentru păr

Uleiul de cocos este ideal ca masca de păr: antioxidanții și vitamina E regăsite în extractul de nucă de cocos repară vârfurile despicate, hrănesc părul și îi conferă volum și strălucire. Încearcă-l și podoaba ta capilară îți va mulțumi!

3. Conține grăsimi hrănitoare care sunt benefice organismului

Uleiul de cocos este bogat în acid lauric și reprezintă o sursă de grăsimi saturate care sunt benefice corpului nostru. Proprietățile sale ajută la reducerea colesterolului și contribuie la tratarea problemelor digestive.

4. Ajută la detoxifierea organismului și albește dinții

Folosit cu regularitate, uleiul de cocos înlătură bacteriile din organism și, în plus, îți lasă respirația proaspătă și dinții vizibil mai albi și strălucitori.

5. Nuca de cocos îmbunătățește sistemul imunitar și accelerează metabolismul

Proprietățile anti-bacteriene ale uleiului de cocos îți întăresc sistemul imunitar, iar acidul lauric accelerează metabolismul, fiind un ingredient-cheie în curele de slăbire. Așadar, dacă vrei să pierzi din kilogramele în plus, ar trebui să introduci uleiul de cocos în dieta ta.