Un document intern al Consiliului UE, obținut de publicația BILD, arată că Bruxelles-ul intenționează să sprijine recomandările Organizației Mondiale a Sănătății privind eliminarea totală a acestor produse din comerț.

OMS recomandă eliminarea filtrelor

Raportul experților OMS, dedicat reglementării produselor din tutun, solicită „în mod expres interzicerea filtrelor pentru a reduce atractivitatea și plăcerea asociate fumatului”. Consiliul UE a adoptat concluziile studiului și consideră că oprirea fabricării, importului și vânzării țigărilor cu filtru ar reprezenta un pas major în combaterea consumului de tutun. Totodată, o interdicție totală asupra țigaretelor electronice este considerată „o opțiune suplimentară de reglementare”.

Discuții la Geneva și impact european

Propunerile vor fi dezbătute în noiembrie, la conferința OMS de la Geneva. Deși nu sunt încă legi, recomandările Consiliului UE vor influența viitoarele directive europene, inclusiv revizuirea Directivei privind produsele din tutun. Odată incluse în aceste directive, măsurile vor deveni obligatorii pentru toate statele membre, conform BILD.

Sfârșitul epocii filtrelor în Germania

În Germania, aproximativ 95% dintre țigările vândute au filtru, astfel că o interdicție ar echivala cu eliminarea aproape totală a țigărilor tradiționale. Surse guvernamentale germane ar fi salutat deja propunerea, punând accent pe sănătatea publică și protecția mediului.

Obiectivele măsurilor propuse

Prin aceste propuneri, UE urmărește scăderea consumului de nicotină, protejarea persoanelor expuse pasiv la fumul de tutun și limitarea influenței industriei tutunului. „Măsurile propuse ar contribui la o Europă mai curată și mai sănătoasă”, se arată în documentul citat.

Conferința OMS COP11

Conferința OMS privind controlul tutunului (COP11) va avea loc între 17 și 22 noiembrie la Geneva. Uniunea Europeană se așteaptă să susțină oficial interdicția țigaretelor cu filtru și a celor electronice. Dacă propunerea va fi adoptată, aceasta ar putea marca începutul sfârșitului pentru una dintre cele mai profitabile industrii la nivel global.

