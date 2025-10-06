În timp ce numărul adulților care fumează tutun scade constant, tot mai mulți tineri devin consumatori de țigarete electronice, fenomen în creștere mai ales în țările cu venituri ridicate.

Potrivit OMS, copiii între 13 și 15 ani sunt, în medie, de nouă ori mai susceptibili de a folosi e-țigarete decât adulții. În total, peste 100 de milioane de persoane din întreaga lume folosesc aceste dispozitive, dintre care cel puțin 15 milioane sunt copii, avertizează organizația.

The tobacco industry is targeting our children.



15 million children (13–15 years) now use e-cigarettes

15 million children (13–15 years) now use e-cigarettes

Industria tutunului, acuzată că țintește tinerii

Directorul Departamentului OMS pentru Factori Determinanți ai Sănătății, Promovare și Prevenție, Etienne Krug, avertizează că industria tutunului prezintă în mod eronat e-țigaretele ca fiind produse „mai sigure” și mijloace de reducere a riscurilor. În realitate, spune el, companiile de tutun vizează tinerii, crescând dependența și riscând să compromită decenii de progrese în combaterea fumatului.

„Cifrele sunt alarmante și ne arată cât de agresiv este marketingul industriei pentru a atrage noi generații de consumatori”, subliniază Krug.

Scăderea fumătorilor adulți, dar dependența rămâne ridicată

De la începutul anilor 2000, numărul fumătorilor la nivel global a scăzut de la 1,38 miliarde în 2000 la 1,2 miliarde în 2024, în ciuda creșterii populației mondiale. Totuși, un adult din cinci rămâne dependent de tutun, iar industria continuă să dezvolte produse pe bază de nicotină pentru a menține aceste cifre.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmă că eforturile anti-fumat ale țărilor din întreaga lume au redus semnificativ numărul de fumători, însă companiile ripostează prin lansarea de produse noi care atrag tinerii.

Tabagismul rămâne o amenințare majoră pentru sănătate

OMS atrage atenția că tabagismul ucide anual peste șapte milioane de persoane, iar expunerea la fumul pasiv cauzează peste un milion de decese suplimentare. În prezent, în 12 țări, prevalența fumatului este în creștere, ceea ce expune milioane de oameni la riscuri grave de boală, invaliditate și moarte prematură.

„Guvernele trebuie să acționeze rapid și ferm, aplicând politici anti-tutun dovedite, pentru a proteja sănătatea copiilor și a populației în ansamblu”, avertizează subdirectorul general OMS, Jeremy Farrar.