Ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, subliniază că prevenția medicală a redevenit o prioritate națională. „Prevenția medicală redevine o prioritate națională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigații și monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalități și la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieți, timp și resurse. Mergeți periodic la medic, cu încredere”, afirmă ministrul.

Consultații anuale gratuite pentru adulți între 18 și 39 de ani

Persoanele cu vârste între 18 și 39 de ani pot beneficia o dată pe an de o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc. Printre aceștia se numără fumatul, alimentația, activitatea fizică și greutatea corporală. Consultația are scopul de a identifica din timp probleme de sănătate ce pot fi prevenite prin schimbarea stilului de viață.

Trei consultații gratuite pe an pentru persoanele de peste 40 de ani

Pentru românii cu vârsta de 40 de ani și peste, pachetul de prevenție oferă anual până la trei consultații gratuite. Acestea includ evaluare, consiliere și monitorizare medicală, în funcție de necesitățile fiecărui pacient.

Analize și investigații fără costuri pentru depistarea bolilor grave

Consultațiile preventive includ investigații esențiale pentru depistarea timpurie a bolilor cardiovasculare, a diabetului, a cancerului și a altor afecțiuni cronice. În funcție de vârstă și de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, printre care se numără hemoleucograma, glicemia, colesterolul total și LDL, testele hepatice și renale.

Femeile pot beneficia suplimentar de test HPV, ecografie sau mamografie, iar bărbații de peste 50 de ani pot efectua gratuit testul PSA pentru depistarea cancerului de prostată. Totodată, testul pentru depistarea sângelui ocult în scaun este oferit gratuit, pentru prevenirea cancerului colorectal.

Consultații suplimentare pentru cazuri speciale

Persoanele deja în evidența medicului de familie cu boli cronice beneficiază, de asemenea, de consultații preventive pentru identificarea altor afecțiuni. În cazuri speciale, medicul poate elibera trimiteri suplimentare pentru investigații amănunțite, de exemplu în suspiciuni de cancer sau pentru testarea virusurilor hepatitei B și C, ori a virusului HIV la femeile însărcinate.

Ministerul face apel la populație: mergeți la medic înainte să doară

Ministerul Sănătății îi încurajează pe toți românii să profite de aceste servicii gratuite, disponibile prin intermediul medicilor de familie. Autoritățile consideră că prevenția reprezintă primul pas către o viață sănătoasă și echilibrată, iar controalele medicale periodice pot salva vieți și pot reduce presiunea asupra sistemului de sănătate.

Deși programul oferă acces larg și gratuit, puțini români știu că pot beneficia de consultații și analize fără a fi asigurați. Ministerul speră ca prin campanii de informare și implicarea medicilor de familie, tot mai mulți oameni să descopere că prevenția nu costă nimic — în afară de câteva minute petrecute în cabinetul medical.

