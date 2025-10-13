”Ministerul Sănătăţii construieşte centre pentru marii arşi! Centrul de Arşi Gravi de la Târgu Mureş prinde contur într-un ritm accelerat, iar în primăvara anului viitor estimăm că va fi dat în folosinţă”, a scris ministrul Sănătăţii pe pagina sa de Facebook.

Potrivit șefului de la Sănătate, la Timişoara, lucrările la Centrul de Arşi Gravi continuă intens în interiorul clădirii.

”Da, sistemul de sănătate din România este în plină transformare. Nu suntem perfecţi, e mereu loc de mai bine — dar vorbim despre primele spitale noi construite după Revoluţie. Este o schimbare reală, vizibilă şi necesară”, a mai transmis oficialul.

De asemenea, Alexandru Rogobete a ținut să menționeze că, în curând, ”marii arşi vor fi trataţi în România, acasă”.

”Se poate! Pentru că oamenii care lucrează la ele au înţeles că este timpul şi momentul să vorbim mai puţin şi să facem mai mult. Să facem — nu doar ce se poate, ci ce trebuie”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii a prezentat pe data de 17 martie stadiul realizării centrelor de mari arşi.

Stadiul lucrărilor era cuprins între 20 şi 60%, cel mai avansat fiind cel de la Timişoara. Termenul de finalizare a fost prelungit până în 2026, iar între timp s-au demarat procedurile pentru achiziţia de echipamente.

Instituţia preciza că este vorba despre centre realizate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara (realizat 60%), Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti (realizat 20%) şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş (realizat 20%).

”Proiectul pentru aceste centre, demarat in anul 2018, era blocat, fara nici un progres, la sfarsitul anului 2021. In urma negocierilor purtate de MS cu Banca Mondiala, proiectul a fost reluat in anul 2022 si prelungit pana în anul 2026. Noile clădiri în curs de realizare pentru centrele de mari arşi includ blocuri operatorii, secţii de Anestezie-Terapie Intensivă şi Unităţi de Primiri Urgenţe si conexiunea cu UPU existente (SCJU Tg. Mureş şi SCUC Gr. Alexandrescu Bucureşti)”, a mai transmis Ministerul Sănătăţii.

Valoarea totală estimată pentru realizarea celor 3 obiective este de aprox. 220 milioane de euro, iar termenul estimat pentru finalizarea acestora este sfârşitul anului 2025 - trimestrul I / 2026.

”În paralel, MS prin UMPBM a început procedurile de achizitie a echipamentelor noi aferente celor trei centre de tratare a pacienţilor cu arsuri severe şi a constituit grupurile tehnice de lucru la nivelul fiecărui centru în vederea lansării procedurii de licitaţie”, mai aratră sursa citată, potrivit căreia necesarul de finanţare pentru echipamente se ridică la suma de aproximativ o sută de milioane de euro.