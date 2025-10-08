Șeful de la Sănătate a participat miercuri, la coferința ”Spune NU HPV - Alege să te vaccinezi”, organizată la Spitalul Universitar de Urgență București, în cadrul căreia a subliniat că nu este de acord cu vaccinarea obligatorie.

”Vaccinarea HPV este importantă pentru noi toți și cred că este rolul nostru, al tuturor, dar în special al dumneavoastră, al medicilor, să o promovăm către pacienți cât se poate de mult.

N-am fost și nu voi fi niciodată de acord cu vaccinarea obligatorie, dar doresc ca oamenii să aleagă dacă se vaccinează sau nu în cunoștință de cauză, iar pentru asta trebuie să-i informăm corect”, a afirmat Alexandru Rogobete.

La rândul său, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, Cătălin Cîrstoiu, a spus că unitatea medicală pe care o conduce deține toate resursele necesare pentru ca tinerii să poată beneficia de vaccinarea împotriva HPV în cele mai bune condiții.

”Punem la dispoziție atât specialitățile medicale implicate în acest proces: ginecologie, urologie, dermatologie, medici infecționiști și ORL-iști, precum și un cabinet de vaccinare în ambulatoriul SUUB. Fiecare pacient este informat, consultat și vaccinat corect și în siguranță.

Spitalul Universitar de Urgență București este, astfel, nu doar un loc unde tratăm boli, ci și un centru unde prevenția este o prioritate. De aceea, mesajul nostru către comunitate este simplu: informați-vă, adresați-vă specialiștilor și profitați de faptul că vaccinarea anti-HPV este acum disponibilă gratuit până la 26 de ani”, a mai spus medicul Cîrstoiu.