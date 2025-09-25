Conform unui proiect consultat de EUobserver: „Furnizarea de servicii direct legate de activitățile turistice în Rusia ar trebui interzisă.” Documentul mai precizează că această măsură are scopul de „a reduce veniturile pe care Rusia le primește din astfel de servicii și de a limita promovarea călătoriilor neesențiale și a activităților de agrement în Rusia.”

Pericole pentru cetățenii europeni în Rusia

Comisia Europeană avertizează și asupra riscurilor pentru europenii care călătoresc în Rusia: „Cetățenii UE se confruntă cu un risc crescut de arest arbitrar și detenție, iar protecția consulară pentru cei cu dublă cetățenie este limitată.” Într-un schimb masiv de prizonieri politici și ofițeri de informații ruși din 1 august 2024, printre cei 16 eliberați s-au aflat doi cetățeni germani și trei persoane cu cetățenie dublă rusă și germană.

Divergențe între statele membre

Adoptarea măsurii nu este sigură, deoarece există dispute interne: „între cei care se opun interdicțiilor culturale și cei care le consideră prea slabe,” a declarat un diplomat UE pentru EUobserver. Această diferență de opinie ar putea influența modul și viteza cu care va fi implementată interdicția.

Turiști ruși în Uniunea Europeană

În ceea ce privește călătoriile rușilor către UE, în prezent nu sunt planificate restricții. Țările baltice, Scandinavia, Cehia și Polonia au solicitat astfel de măsuri, invocând motive de securitate printre altele. Anul trecut, numărul turiștilor ruși în UE a ajuns la 541.000, comparativ cu 517.000 în anul precedent. Totuși, înainte de război, peste 4 milioane de ruși vizitau anual Europa.

Strategia viitoare a Comisiei Europene

Comisia Europeană intenționează să publice până la sfârșitul anului o nouă strategie privind turiștii ruși. În comparație cu pachetele de sancțiuni adoptate anterior, documentul va fi probabil „mai blând și neobligatoriu,” după cum a declarat un diplomat UE pentru EUobserver.

Această decizie poate modifica modul în care turiștii europeni interacționează cu destinațiile rusești, în timp ce fluxul turiștilor ruși în Uniunea Europeană rămâne, deocamdată, neafectat.

