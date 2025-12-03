Impactul va fi resimțit de fiecare șofer: de la costurile carburanților, până la modul în care constructorii sunt obligați să proiecteze, să testeze și să monitorizeze mașinile. Nimic nu rămâne neatins – bateriile, frânele, emisiile și chiar accesul la datele generate de vehicul. Pentru posesorii de mașini pe benzină și motorină, regulile vor fi restrictive, în timp ce utilizatorii de automobile electrice vor beneficia pentru prima dată de un avantaj clar oferit de legislația europeană.

Emisiile la mașinile pe benzină

Din noiembrie 2026, autoturismele pe benzină vor trebui să respecte cerințe suplimentare privind particulele emise. Limitele pentru noxele evacuate rămân neschimbate, dar apare o obligație nouă: producătorii trebuie să demonstreze, la fiecare opt ani, că modelele lor nu depășesc pragul de 1.000 mg de monoxid de carbon. Această verificare periodică devine condiție obligatorie pentru menținerea conformității pe întreaga durată de viață a vehiculului. În plus, toate mașinile vor fi echipate cu un sistem „OnBoard” care va monitoriza în timp real nivelul emisiilor și va semnala orice depășire sau manipulare, scrie Ruhr24.

Reguli pentru vehiculele electrice

Pentru prima dată, legislația europeană introduce cerințe clare pentru mașinile electrice. Norma Euro 7 impune ca bateria să păstreze cel puțin 80% din capacitate după cinci ani de utilizare sau după 100.000 de kilometri parcurși. Această prevedere oferă cumpărătorilor garanția că nu vor achiziționa vehicule cu baterii degradate și asigură o durată de viață predictibilă pentru tehnologia electrică. Scopul este stimularea trecerii de la motoarele clasice la cele electrice, prin crearea unui cadru mai sigur și mai transparent pentru utilizatori.

Particule provenite din cauciuc și frâne

Euro 7 introduce pentru prima dată limite pentru emisiile generate de uzura anvelopelor și frânelor. Aceste particule fine, eliberate în timpul rulării, sunt considerate nocive pentru sănătate și mediu. Reglementarea se aplică tuturor vehiculelor, inclusiv celor electrice. Șoferii nu vor trebui să facă nimic suplimentar, dar vor fi obligați să aleagă doar anvelope conforme cu noile norme. Constructorii vor fi nevoiți să dezvolte materiale mai curate, mai rezistente și mai puțin poluante.

Transportul greu și obiectivele europene

Norma Euro 7 vizează și camioanele. Uniunea Europeană a stabilit obiective clare pentru reducerea emisiilor: cu 15% până în 2025, cu 65% până în 2035 și cu 90% până în 2040, raportat la nivelurile din 2020. Planul urmărește ca transportul greu să fie aproape complet decarbonizat până în 2040. Companiile vor fi nevoite să investească masiv în electrificare, hidrogen sau alte tehnologii cu emisii reduse.

Taxa pe CO₂ și efectele asupra carburanților

Tot din 2026, taxa pe CO₂ va crește de la 50 la 65 de euro pe tonă. Această majorare va duce la scumpirea benzinei și motorinei, costul fiind transferat direct către consumatori. Alimentarea la pompă va deveni mai costisitoare pentru toți șoferii de vehicule cu ardere internă.

Accesul la datele vehiculului

Din septembrie 2026, toate mașinile noi vor trebui să fie construite astfel încât să permită acces automat la datele generate de vehicul. Producătorii vor fi obligați să ofere aceste informații direct șoferilor, prin aplicații sau interfețe dedicate. Măsura face parte din EU Data Act și garantează că utilizatorii decid cine are acces la datele mașinii lor. Constructorii nu vor mai putea ascunde informații în zone inaccesibile.

