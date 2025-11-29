”Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit faptul cǎ, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14 pe direcţia Sibiu - Mediaş, un bărbat de 51 de ani, din Mediaş, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a pătruns pe contrasens intrând în coliziune frontală cu un autoturism, condus de către un bărbat de 32 de ani, din judeţul Dolj”, informează IPJ Sibiu.

În urma impactului, cei doi şoferi şi o femeie de 40 de ani, pasageră în autoturismul şoferului de 32 de ani, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

Potrivit ISU, femeia a fost găsită încarcerată. Ea a suferit un traumatism la coloana cervicală şi un traumatism la şold şi a fost transportată la spital de către echipajul SMURD cu medic.

Cei doii bărbaţi în vărstă de 51 de ani şi respectiv 32 de ani, au suferit multiple contuzii. Ambii au fost transportaţi la UPU Sibiu, conştienţi.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului. În momentul publicării acestei știri, traficul în zonă de desfăşoară alternativ, pe un singur sens.