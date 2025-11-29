Tragedie în județul Suceava. O persoană a murit și o alta a fost rănită într-un accident dintre o autoutilitară și un autoturism

Tragedie în județul Suceava. FOTO: News.ro
Tragedie în județul Suceava. FOTO: News.ro

Un accident rutier tragic a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe  raza localităţii Molid, din judeţul Suceava. O persoană a murit și o alta a fost rănită în urma impactului dintre o autoutilitară şi un autoturism.

Coliziune între o autoutilitară şi un autoturism, pe raza localităţii Molid. Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava”, transmite sâmbătă dimineaţă ISU Suceava.

Potrivit autorităților, în autoutilitară se aflau două persoane, iar una dintre acestea, un bărbat, conştientă şi cooperantă, a necesitat îngrijiri medicale. Ulterior, a fost transportată la spital, pentru investigaţii suplimentare.

În autoturism se afla un bărbat încarcerat, în stare de inconştienţă. Pompierii militari l-au scos din maşină şi l-au predat echipajelor medicale şi paramedicale, care au început imediat să aplice manevre de resuscitare.

Din păcate, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au fost nevoiți să îi constate decesul.