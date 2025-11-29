”Traficul rutier este oprit pe DN 25 Galaţi-Tecuci, în afara localităţii Piscu, judeţul Galaţi, după ce, în cursul nopţii, a avut loc o coliziune între un autoturism şi o autocisternă care transportă 25 de tone de motorină”, anunţă sâmbătă dimineaţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma accidentului, şoferii celor două autovehicule implicate au suferit leziuni, fiind transporaţi la spital, conştienţi.

Potrivit autorităților, autocisterna a rămas imobilizată pe carosabil, fiind scurgeri minore de motorină de la capul tractor şi din cisternă.

În momentul publicării acestei știri, circulaţia rutieră este deviată pe rute ocolitoare. Se estimează reluarea normală a traficului după ora 09.00.