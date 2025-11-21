Totuși, în timp ce autoritățile vorbesc despre progres tehnologic, activiștii pentru drepturi civile avertizează asupra riscurilor ascunse.

Cum va funcționa pașaportul digital

Bruxellesul pregătește o aplicație specială care va stoca pe telefon o copie electronică a datelor deja existente pe cipul pașaportului sau al buletinului. Călătorii vor putea transmite aceste informații înainte de a ajunge la graniță, astfel încât polițiștii de frontieră să le verifice de la distanță și să le compare cu bazele de date de securitate.

Oficialii europeni susțin că sistemul va reduce timpii de așteptare și va fluidiza traficul la frontieră, în timp ce documentele falsificate vor deveni aproape imposibil de folosit. Dezvoltarea aplicației și a infrastructurii digitale va fi realizată de agenția europeană EU-LISA, responsabilă deja de marile sisteme informatice de securitate la nivel continental. Pentru moment, sistemul va fi opțional, iar documentul fizic va trebui prezentat în continuare.

O parte dintr-un plan mai amplu

Pașaportul digital nu este un proiect izolat, ci parte dintr-o strategie mai largă. Aplicația va fi interconectată cu sistemul european de intrare/ieșire (EES), care din 2025 colectează date biometrice de la cetățenii din state terțe, și cu ETIAS, programat pentru 2026, necesar turiștilor care vor să intre în spațiul Schengen.

Îngrijorările privind supravegherea biometrică

Organizațiile pentru drepturi civile avertizează că în spatele eficienței se ascunde riscul unei rețele extinse de supraveghere biometrică. Aplicația ar urma să includă sisteme automate de recunoaștere facială, ceea ce, potrivit criticilor, ar putea deschide drumul către monitorizare permanentă și colectarea masivă de date sensibile.

Riscurile semnalate de experți

Specialiștii în protecția datelor atrag atenția că digitalizarea completă a documentelor de călătorie ar putea limita libertatea de mișcare și ar expune cetățenii la vulnerabilități cibernetice. În plus, statele ar putea obține un control fără precedent asupra mobilității oamenilor, ceea ce ridică întrebări despre echilibrul dintre securitate și respectarea vieții private.

