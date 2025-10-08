Măsura făcea posibilă solicitarea naturalizării după trei ani, în loc de cinci, pentru persoanele care au demonstrat o integrare deosebit de bună. Proiectul de lege a fost prezentat de guvernul anterior, condus de social-democrații din SPD, care sperau că va atrage mai mulți lucrători străini către locuri de muncă în industrie.



Însă cancelarul Friedrich Merz, care a venit la putere în mai cu o coaliție condusă de creștin-democrații de centru-dreapta, se angajase să anuleze proiectul de lege în numele luptei împotriva imigrației ilegale.



Cu puțin timp înainte de votul în parlament, ministrul de interne Alexander Dobrindt a indicat că guvernul intenționează să trimită astfel un "semnal clar".

\"Pașaportul german va fi atribuit ca recunoaștere a integrării reușite, și nu ca o incitare la imigrație ilegală\", a spus el.



Coaliția condusă de Merz a adoptat o linie dură în ceea ce privește imigrația, în efortul de a combate popularitatea crescândă a partidului de extremă dreapta AfD, care a ocupat locul al doilea la alegerile generale din februarie.



Opinia publică față de imigrație s-a înăsprit în ultimii ani în Germania, în special în regiunile în care criticii săi consideră că aceasta pune presiune pe serviciile publice, scrie Agerpres.



În total, 450 de parlamentari au votat pentru respingerea proiectului de lege, inclusiv cei din SPD și AfD, contra 134 care l-au susținut.



SPD, partener minoritar în coaliția lui Merz, și-a justificat poziția invocând faptul că procedura de naturalizare rapidă este rareori utilizată.



Noul guvern a păstrat, însă, elemente-cheie ale programului referitor la imigrație lansat de coaliția precedentă.



În special, a redus numărul minim de ani după care un migrant poate solicita naturalizarea de la opt la cinci și a autorizat dubla cetățenie în majoritatea cazurilor.

