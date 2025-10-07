Aceste incidente, care se adaugă unor similare, petrecute în alte țări europene, mai ales în Danemarca, și pe care unii responsabili le atribuie Rusiei, ce neagă orice implicare, au stârnit o amplă dezbatere în Germania asupra modului în care ar trebui reacționat în cazul dronelor neidentificate.



Deși doborârea acestora cu ajutorul armelor de foc este dificilă sub aspect tehnic, guvernul bavarez a aprobat acum un proiect de act normativ care le va da polițiștilor dreptul să procedeze astfel în situațiile când consideră necesar. Pentru a intra în vigoare, proiectul mai are nevoie doar de votul favorabil al parlamentului landului Bavaria, scrie Agerpres.

Război în Ucraina, ziua 1322. Val de EXPLOZII în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie. Riscuri uriașe! - LIVE TEXT

"Nu este cazul să intrăm în panică, dar este nevoie de mai multă prudență", a indicat premierul bavarez, Markus Söder. "Concluzia este că trebuie să le doborâm în loc să așteptăm", a adăugat el, argumentând că poliția trebuie să poată neutraliza dronele pentru a proteja populația.



"Trebuie de asemenea să fim capabili să ne înarmăm propriile noastre drone", a mai susținut premierul bavarez.



Proiectul de lege aprobat de guvernul său include noi prerogative oferite poliției pentru combaterea dronelor și crearea unui centru de apărare în acest scop. Acest centru va fi la Erding (în apropierea aeroportului din München), unde armata germană deja cooperează cu companii tehnologice bavareze.



Inițiativa landului Bavaria ar putea fi preluată la nivel federal în Germania. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, și-a anunțat recent intenția de creare a unui centru comun de apărare împotriva dronelor.

Încă o țară europeană introduce stagiul militar obligatoriu. Aproape 350.000 de persoane sunt eligibile