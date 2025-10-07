”Echipa AIEA de la ZNPP a auzit astăzi mai multe serii de bombardamente din apropierea amplasamentului. ZNPP a declarat că două proiectile au lovit la 1,25 km de perimetrul amplasamentului. Bombardamentele sporesc riscurile de siguranţă nucleară la ZNPP, care nu are energie electrică din exterior de aproape două săptămâni”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Pe 23 septembrie, ultima linie electrică externă către ZNPP a fost deconectată. Linia de rezervă a fost întreruptă de forţele ruse în luna mai, iar de atunci, autorităţile de ocupaţie au refuzat să ofere garanţii de securitate echipelor de reparaţii Ukrenergo pentru a o repara. Energoatom a declarat că linia electrică externă de pe teritoriul controlat de Ucraina rămâne funcţională.

Rusia menţine în mod deliberat centrala deconectată de la reţeaua electrică a Ucrainei, în timp ce desfăşoară o campanie de dezinformare împotriva Kievului.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia a întrerupt în mod deliberat conexiunea centralei nucleare de la Zaporojie la sistemul electric al Ucrainei şi se pregăteşte să o conecteze la propria reţea electrică.