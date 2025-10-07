CIA a făcut publice aceste înregistrări, inițial cenzurate, la decizia directorului John Ratcliffe, care a afirmat că episodul reprezintă „un exemplu de politizare a informațiilor”.

Documentele au fost obținute de Fox News în urma unei analize interne realizate de CIA asupra propriilor arhive. Un oficial superior al agenției a declarat pentru publicație că printre materialele descoperite se află și un e-mail în care se precizează că Biden „și-a exprimat preferința ca raportul să nu fie difuzat”. Echipa președintelui nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

E-mailul care a blocat informațiile despre Ucraina

Printre fișierele declasificate se numără un mesaj trimis la 10 februarie 2016 către CIA, cu subiectul „RE: Interogare OVP privind schița [redactat]”. Mesajul, inițial clasificat ca „SECRET”, conținea următoarea notă: „Bună dimineața, tocmai am vorbit cu VP/NSA și ar prefera cu tărie ca raportul să nu fie difuzat. Mulțumesc pentru înțelegere”, semnat de un „PDB Briefer”. „PDB” se referă la briefingul zilnic prezidențial.

Raportul la care se face referire includea informații potrivit cărora oficiali ucraineni considerau că presupusele legături dintre familia Biden și afaceri suspecte din Ucraina „reprezintă o dovadă a dublei măsuri practicate de guvernul Statelor Unite în privința corupției și a puterii politice”.

Un oficial CIA a precizat că, deși raportul ar fi îndeplinit criteriile pentru a fi distribuit, „pe baza preferinței exprimate de Biroul Vicepreședintelui, informația nu a fost niciodată transmisă în afara agenției”.

Reacțiile din interiorul CIA și caracterul „neobișnuit” al deciziei

CIA a confirmat ulterior că solicitarea lui Biden a fost respectată și că raportul „nu a fost difuzat”. Un oficial de rang înalt a declarat că o astfel de intervenție este „extrem de rară și neobișnuită” și că „nu este potrivit să se consulte Casa Albă privind publicarea unui raport, mai ales atunci când motivele par a fi de natură politică”.

Raportul, care poartă titlul „Informații de securitate nediseminate: Reacțiile oficialilor guvernamentali [redactat] din Ucraina la vizita de la începutul lunii decembrie a unui oficial de rang înalt din guvernul Statelor Unite”, a fost redactat în 2016, pe baza unor informații colectate în decembrie 2015.

Vizita controversată a lui Biden la Kiev și reacțiile oficialilor ucraineni

La acel moment, Biden era responsabil de relațiile SUA cu Ucraina în cadrul administrației Obama. Documentul notează că „oficiali din administrația președintelui ucrainean Petro Poroșenko s-au arătat nedumeriți și dezamăgiți” de vizita vicepreședintelui american din 7-8 decembrie 2015 la Kiev.

Aceștia „se așteptau ca vicepreședintele Statelor Unite să discute aspecte de personal cu Poroșenko și să sprijine sau să conteste anumiți oficiali din guvernul ucrainean”. În schimb, potrivit raportului, „Biden a venit la Kiev aproape exclusiv pentru a susține un discurs public general, fără intenția de a aborda teme substanțiale cu președintele sau cu alți oficiali”.

După vizită, unii membri ai administrației ucrainene „au comentat în privat atenția presei americane asupra presupuselor legături dintre familia vicepreședintelui și afaceri corupte din Ucraina”. Ei „au văzut aceste conexiuni drept o dovadă a dublei măsuri din partea guvernului american privind corupția și puterea politică”.

Discursul lui Biden despre lupta anticorupție în Ucraina

Pe 9 decembrie 2015, în timpul vizitei sale, Biden a ținut un discurs în care a vorbit despre reforme și combaterea corupției: „Și nu este suficient să creezi un nou birou anticorupție și să numești un procuror special. Biroul Procurorului General are nevoie urgentă de reformă.”

El a adăugat că sectorul energetic al Ucrainei „trebuie să fie competitiv, condus de principiile pieței – nu de înțelegeri preferențiale”. De asemenea, a subliniat: „Nu este suficient să adopți legi pentru a crește transparența în privința surselor oficiale de venit. Oficialii de rang înalt trebuie să elimine orice conflict între interesele lor de afaceri și responsabilitățile guvernamentale. În orice altă democrație din lume, acest sistem funcționează.”

Presiunile asupra Ucrainei pentru demiterea procurorului Viktor Șokin

În acea perioadă, procurorul ucrainean Viktor Șokin investiga compania de gaze naturale Burisma Holdings. Câteva luni mai târziu, în martie 2016, Biden a reușit să exercite presiuni asupra autorităților ucrainene pentru înlăturarea lui Șokin. Hunter Biden, fiul său, era atunci membru al consiliului de administrație al Burisma și primea zeci de mii de dolari lunar.

Joe Biden a recunoscut ulterior că a condiționat un ajutor american de un miliard de dolari de demiterea procurorului: „Am spus: ‘Nu veți primi miliardul.’ … M-am uitat la ei și am spus: ‘Plec în șase ore. Dacă procurorul nu este dat afară, nu primiți banii.’” Biden a rememorat episodul în cadrul unui eveniment al Consiliului pentru Relații Externe, în 2018.

De la scandalul Biden–Ucraina la ancheta împotriva lui Trump

Câțiva ani mai târziu, în 2019, președintele Donald Trump a fost acuzat că a făcut presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a declanșa o anchetă privind activitățile lui Hunter și Joe Biden în Ucraina, inclusiv legăturile cu Burisma și îndepărtarea procurorului Șokin.

Hunter Biden era deja vizat de o investigație federală din cauza unor tranzacții suspecte în străinătate. Trump a fost ulterior achitat în februarie 2020 de cele două capete de acuzare – abuz de putere și obstrucționarea Congresului – după ce Camera Reprezentanților îl inculpase în decembrie 2019.

Avertismentul atașat raportului declasificat

Raportul CIA, considerat extrem de sensibil, conținea o notă de avertizare care stipula: „Din cauza naturii extrem de sensibile, acest raport trebuie distribuit doar destinatarilor desemnați. Nicio altă difuzare nu este autorizată fără aprobarea prealabilă a agenției emitente. Încălcarea procedurilor de gestionare stabilite poate duce la sancțiuni, inclusiv la pierderea accesului la acest canal de raportare.”

De asemenea, documentul preciza: „Orice discuție sau referire la informațiile din acest raport [redactat] este strict interzisă. Orice referință la acest raport în materiale derivate sau finale de informații trebuie să includă acest avertisment.”

Reacția conducerii CIA la declasificare

Un oficial superior a explicat pentru Fox News că directorul John Ratcliffe consideră acest caz un exemplu clar de „politizare a informațiilor”, adăugând: „Directorul Ratcliffe crede că astfel de situații trebuie eliminate complet și că toleranța față de ele trebuie să fie zero. Noi credem în transparență și vom continua să facem publice informații pentru a evita orice folosire abuzivă a serviciilor de informații.”

El a mai spus că Ratcliffe susține „transparența maximă” și va continua procesul de declasificare a documentelor CIA „atunci când servește interesul public”. În același timp, agenția a menținut numeroase pasaje cenzurate „pentru protejarea surselor și metodelor CIA”, potrivit aceluiași oficial.

Între timp, Camera Reprezentanților a lansat o anchetă pentru suspendarea lui Joe Biden, concluzionând după ani de investigații că președintele ar fi comis „abateri demne de suspendare”, „a abuzat de funcție” și „a fraudat Statele Unite pentru a-și îmbogăți familia”.

