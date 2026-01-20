Criză pe piața muncii din România: tot mai multe fabrici se închid. Șomajul explodează, tinerii nu vor să muncească

Piața muncii din România traversează un început de an dificil. Mii de salariați sunt în șomaj tehnic sau riscă să rămână fără loc de muncă, pe fondul închiderii unor mari fabrici și al restructurărilor din industrie.

Situația vine după ce, la finalul lui 2025, șomajul atinsese deja cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Mai multe companii mari și-au redus activitatea sau au anunțat concedieri masive. Producătorul de tapiserie auto Adient închide fabrica din Ploiești, ceea ce va duce la pierderea a 1.010 locuri de muncă.

La Dacia, urmează un nou val de plecări voluntare, și anume până la 900 de angajați ar putea părăsi uzina.

Concedieri în masă în mai multe fabrici din România

Criza lovește și industria grea. Combinatul siderurgic de la Galați este în ultima etapă înainte de faliment: peste 3.000 de oameni au fost trimiși în șomaj tehnic și mulți dintre ei nu și-au mai încasat salariile de luni întregi.

Probleme sunt și la Azomureș, care a anunțat suspendarea activității principale și trimiterea în șomaj tehnic a aproximativ 600 de angajați.

Măsura afectează indirect încă 1.500 de lucrători din firmele contractoare ce activează pe platforma chimică din Târgu-Mureș.

În sectorul energetic, OMV Petrom continuă procesul de restructurare început în 2025, care prevede desființarea a 1.000 de posturi până în 2027. Peste jumătate dintre aceste concedieri au avut deja loc anul trecut.

Aproape 12.000 de oameni au fost concediați în 2025

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), aproape 12.000 de persoane au fost concediate în 2025, dublu față de anul precedent.

În octombrie 2025, peste 487.000 de români se aflau în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, cu 23.000 mai mulți decât în 2024. Este cel mai mare număr din ultimii patru ani, comparabil cu perioada pandemică.

Cele mai afectate domenii sunt IT-ul, call-centerele și industria auto, iar specialiștii avertizează că problemele vor continua și în prima jumătate a lui 2026.

Cele mai îngrijorătoare date vin din rândul tinerilor: rata șomajului pentru categoria de vârstă 15–24 de ani a ajuns la 26,9%, ceea ce plasează România printre statele europene cu cele mai mari dificultăți de integrare a tinerilor pe piața muncii.