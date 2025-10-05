Într-un mesaj distribuit pe platforma X, președintele Ucrainei a făcut un bilanț al bombardamentelor lansate de Rusia, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, asupra mai multor regiuni.

Potrivit liderului de la Kiev, Rusia a declanșat un atac de amploare, folosind o gamă largă de arme, de la drone la rachete de croazieră.

„Noaptea trecută, Ucraina a fost din nou ținta unui atac combinat al Rusiei - peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Rușii au lovit cu rachete de croazieră, \"shaheds\" și Kinzhals, printre altele”, a transmis Volodimir Zelenski.

Printre regiunile vizate de bombardamente se numără Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporojie, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa și Kirovohrad. Bilanțul preliminar indică cel puțin cinci persoane decedate și aproximativ zece răniți în urma acestor atacuri.

„Primesc în mod constant rapoarte de la ministrul afacerilor interne, Ihor Klymenko, și de la ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, de la șefii administrațiilor militare regionale și de la directorul general al Naftogaz, Sergii Koretskyi. Mă aștept ca oficialii guvernamentali să acționeze rapid și eficient pentru a elimina consecințele acestui atac în regiunile afectate”, a mai scris el.

Totodată, Zelenski a atras atenția, în mesajul său, asupra faptului că infrastructura civilă rămâne una dintre țintele preferate ale armatei ruse, un atac sistematic menit să destabilizeze viața de zi cu zi a populației ucrainene.

„Astăzi, rușii au vizat din nou infrastructura noastră - tot ceea ce asigură o viață normală pentru poporul nostru”, acuză Volodimir Zelenski.

De asemenea, liderul de la Kiev a insistat asupra necesității unui răspuns internațional mai ferm și mai rapid și a cerut implementarea integrală și accelerată a acordurilor de apărare, cu accent pe sistemele de apărare antiaeriană, în vederea reducerii riscului de atacuri aeriene.

„Avem nevoie de mai multă protecție și de o punere în aplicare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea aeriană, pentru a priva acest terorism aerian de orice sens”, a mai spus el, completând: „Un armistițiu unilateral în spațiul aerian este posibil și tocmai acesta ar putea deschide calea către o diplomație reală.”

Mai mult, președintele ucrainean a transmis un mesaj clar partenerilor occidentali, cerând o reacție hotărâtă pentru a-l opri pe Vladimir Putin: „America și Europa trebuie să acționeze pentru a-l opri pe Putin”.