La ora 3 dimineața GMT, Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că întreaga țară se află sub amenințarea unor noi atacuri cu rachete rusești, după ore întregi de alerte aeriene și avertismente privind atacuri cu drone și rachete.

Andriy Sadovyi, primarul orașului Lviv – un oraș din vestul Ucrainei, situat la aproximativ 70 km de granița cu Polonia – a declarat că rachetele se apropiau de oraș după ce sistemele de apărare aeriană erau deja angajate intens în respingerea unui atac cu drone rusești.

UPDATE 07:55 - Polonia mobilizează avioane după ce Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei

Avioane poloneze și ale aliaților au fost mobilizate duminică dimineața pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra Ucrainei, inclusiv asupra regiunilor din apropierea graniței cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO.

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional al Poloniei într-o postare pe X.

07:24 - Aeroportul Vilnius din Lituania suspendă traficul din cauza unor posibile baloane în spațiul aerian

Lituania a suspendat traficul aerian la Aeroportul Vilnius din cauza unor baloane care ar putea zbura în spațiul său aerian, iar zborurile au fost redirecționate către țările vecine, a declarat sâmbătă seara operatorul aeroportului.

Aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele săptămâni din cauza apariției dronelor și a incursiunilor aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga și München.

06:55 - Existența Ucrainei este în interesul național al Ungariei, afirmă Orban, care continuă să se opună ajutorului UE pentru Kiev

Separarea Ucrainei de Rusia este în interesul Budapestei, a declarat premierul ungar Viktor Orban într-un interviu acordat publicației Hetek și publicat pe 4 octombrie.

„Lucrul bun este că între Ungaria și Rusia există un teritoriu care se numește acum Ucraina. Existența Ucrainei este un interes strategic al Ungariei. Nu este vorba de un punct de vedere geopolitic… Ci din punctul de vedere al interesului național al Ungariei”, a declarat Orban într-un interviu.

06:25 - Cel puțin 1 mort și zeci de răniți în urma atacului cu drone rusești asupra unei gări ucrainene

Dronele rusești au lovit sâmbătă o gară ucraineană, ucigând o persoană și rănind zeci, în contextul în care Moscova a intensificat atacurile asupra rețelelor feroviare și electrice ale Ucrainei înaintea celei de-a patra ierni de la invazia sa totală.

Cel puțin 30 de persoane au fost rănite în atacul „sălbatic”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski după atacul asupra orașului Shostka, situat în regiunea Sumy, la nord-est de Kiev, la aproximativ 70 km de granița cu Rusia. Câteva ore mai târziu, procurorii locali au declarat că un bărbat de 71 de ani a fost găsit mort într-unul dintre vagoanele distruse.