Autoritățile de la Kiev au fost nevoite să caute surse externe suplimentare pentru a asigura alimentarea populației în sezonul rece, estimând nevoia de aproximativ 4 miliarde de metri cubi de gaze importate.

Companiile DEPA Commercial (Grecia), D.Trading (Ucraina) și Axpo Trading (Elveția) au rezervat o capacitate zilnică de aproximativ 0,6 milioane de metri cubi pentru livrarea gazelor din Grecia către Ucraina.

Ruta Transbalcanică, care traversează Grecia, Bulgaria, România și Moldova, nu a fost utilizată în septembrie și octombrie, dar a fost activă parțial în iulie și august. Reducerea tarifelor de tranzit în România și Moldova a făcut posibilă reluarea acestor importuri, care erau anterior neviabile din cauza costurilor ridicate.

În prezent, Ucraina importă zilnic aproximativ 24 de milioane de metri cubi de gaze, dintre care peste 10 milioane provin din Polonia, 10 milioane din Ungaria și circa 4 milioane din Slovacia.

Atacurile rusești din octombrie au afectat grav infrastructura energetică ucraineană, forțând autoritățile să recurgă la importuri suplimentare pentru a asigura încălzirea populației în iarnă.