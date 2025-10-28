Reporter: „Vă îngrijorează scorul AUR din sondajele de opinie, care uneori trece de 40%?”

Nicușor Dan: „Acest scor AUR exprimă o realitate. Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România.

Ce mă îngrijorează într-o oarecare măsură și ceea ce este obligația noastră să o facem este componenta de pro-Rusia din discursul AUR la care oamenii nu reacționează. Că există un partid populist sau există un narativ populist.”

Nicușor Dan face iar acuzații fără probe

„Oamenii sunt liberi să creadă că sunt unii care promit și vor face, vor da case de 35.000 de euro. Că statul e mai bun decât privatul, pot să creadă asta.

Ceea ce noi cred că trebuie să facem cu toții mai mult este să spunem totuși că există un narativ care este copiat după narativul rus, că vrem să ne luptăm cu Rusia, să ducem oamenii în război și tot felul de lucruri din astea care mă îngrijorează pentru că sunt oameni care chiar le cred.”