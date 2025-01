Curtea a preluat un aliniat din art. 83 și fiecare l-a înțeles cum a vrut și cum i-a plăcut, a spus fostul judecător CCR.

Întrebat dacă există vreun interes să se prelungească interimatul lui Iohannis, fostul judecător a răspuns: „E, știm cu toții că da. Nu știu, din partea cui sigur. (…) Actuala coaliție, actualul guvern putea să adopte HG cu graficul alegerilor de a doua zi de la publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial…”.

Am început anul cu frisoane, cu nedumeriri, iar guvernul ar putea să nu mai prelungească această stare și să nu mai tergiverseze alegerile.

E nevoie de un calendar, iar acest lucru se poate face printr-o hotărâre de guvern.

„Nu s-au grăbit, vedem cu toții. Sigur că interimatul poate dura foarte mult, președintele fiind la adăpostul acelui punct 22 din Hotărârea CCR, care Curte nu i-a prelungit mandatul. Curtea nu a făcut decât să preia un aliniat din Art. 83 și atâta tot. Fiecare l-a înțeles cum a vrut și cum i-a plăcut. Sigur, și cum a putut, e adevărat”, a adăugat Toader.

(…) Vedeți câtă stare de nemulțumire, câtă tensiune, în timp ce oamenii ar trebui să se bucure de sfârșitul sărbătorilor, să înceapă noul an cu proiecte, cu optimism. Am început cu frisoane, am început cu nedumeriri, am început cu incertitudini, din care trebuie într-un fel să ieșim cât mai repede”, a declarat Tudorel Toader, la un post TV.