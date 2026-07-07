Trump pune pe jar aliații NATO la Ankara: Statele Unite iau în calcul retragerea masivă a trupelor din Europa

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 16:10

Summitul NATO de la Ankara debutează sub spectrul unei crize majore fără precedent. Pe fondul tensiunilor acumulate din cauza lipsei de solidaritate a europenilor în dosarul iranian, președintele Donald Trump ia în calcul o retragere masivă — de până la o treime — a soldaților americani dislocați în Europa, mutare care reconfigurează harta de securitate a continentului.

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