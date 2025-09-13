Declarațiile lui Trump vin la câteva zile după ce, într-un restaurant de lux din Washington D.C., a fost întâmpinat de protestatari care scandau „Free Palestine” și îl numeau „Hitler”. Președintele a observat că unii dintre protestatari erau „bine îmbrăcați” și păreau „să aibă bani”, ridicând întrebări despre posibilitatea ca aceștia să fie plătiți. În continuare, Trump a reiterat acuzațiile de lungă durată potrivit cărora Soros sprijină majoritatea protestelor de stânga din SUA.

Acuzațiile RICO împotriva lui Soros

„Și o să-l investigăm pe Soros, pentru că eu cred că este un caz de RICO împotriva lui și a altora”, a afirmat Trump. „Pentru că asta depășește simpla idee de proteste. Este agitație reală.” Legea RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) permite urmărirea penală a organizațiilor implicate în activități infracționale organizate, precum spălarea de bani, mita sau extorcarea.

Acuzații anterioare și postări pe Truth Social

Cu câteva săptămâni înainte, Trump ceruse deja ca Soros și fiul său să fie investigați pentru sprijinirea protestelor violente. „George Soros și minunatul său fiu de extremă stângă ar trebui să fie acuzați conform RICO pentru sprijinul acordat protestelor violente și multor altor acțiuni, peste tot în Statele Unite ale Americii”, scrisese Trump pe Truth Social.

Contribuțiile lui Soros și ale organizației sale

George Soros a donat milioane de dolari campaniilor Partidului Democrat. În alegerile de la mijloc de mandat din 2022, a fost cel mai mare donator, cu o contribuție de 128,5 milioane de dolari. Alex Soros, fiul său, conduce organizația filantropică Open Society Foundations, care sprijină organizații non-profit de orientare progresistă. Două dintre acestea, Community Change și Community Change Action, responsabile pentru organizarea protestelor „Free D.C.” din Washington, au primit în 2023 aproximativ 4 milioane de dolari de la Open Society. Un purtător de cuvânt al Open Society a precizat însă pentru National News Desk că organizația nu a finanțat direct mișcarea „Free D.C.”.

Răspunsul Open Society Foundations

Organizația a reacționat și pe X, respingând acuzațiile lui Trump: „Open Society Foundations, fondată de George Soros și condusă de Alex Soros, nu sprijină și nu finanțează proteste violente. Aceste acuzații sunt false, iar amenințările la adresa fondatorului și președintelui nostru sunt scandaloase. Misiunea noastră este să promovăm drepturile omului, justiția și principiile democratice în Statele Unite și în întreaga lume. Susținem libertățile fundamentale garantate de Constituția SUA, inclusiv drepturile la liberă exprimare și la protest pașnic, care sunt pietre de temelie ale oricărei democrații vii.”

Contextul tragediei Charlie Kirk

Noile acuzații ale lui Trump vin și pe fondul asasinării activistului conservator Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, împușcat la gât în timpul unui eveniment organizat la Utah Valley University. Trump a promis să tragă la răspundere „grupările radicale de stânga” pe care le consideră responsabile pentru escaladarea retoricii violente împotriva liderilor conservatori.

Declarația lui Trump despre violența politică

„Este de mult timp momentul ca toți americanii și presa să recunoască faptul că violența și crimele sunt consecința tragică a demonizării celor cu care nu ești de acord, zi de zi, an de an. De ani de zile, cei de pe extrema stângă i-au comparat pe americani minunați ca Charlie cu naziștii și cu cei mai odioși criminali în masă. Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră și trebuie să înceteze imediat”, a spus Trump din Biroul Oval.

