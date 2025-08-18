Președintele american Donald Trump ar fi întrerupt discuțiile cu liderii europeni prezenți în Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin.

Conform informațiilor oferite de reporterul BILD Paul Ronzheimer, președintele american Donald Trump a întrerupt discuțiile cu europenii pentru un apel telefonic cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Ulterior, runda de discuții ar fi continuat, potrivit bild.de.

Trump anunțase că îl va contacta pe liderul rus după întâlnirea cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu șefii de stat și de guvern europeni.

Președintele american Donald Trump i-a primit la Casa Albă pe liderii europeni care l-au însoțit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, informează agențiile internaționale de presă.

„Am avut o zi foarte reușită până acum”, a declarat Trump, care a reiterat că va încerca să pună la punct o întâlnire trilaterală între SUA, Ucraina și Rusia.