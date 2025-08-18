Puțin după ora 20:00, Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski. De asemenea, la Casa Albă se află și liderii europeni veniţi la Washington: preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte.

„Dacă totul se soldează bine astăzi, vom avea o întâlnire trilaterală cu șanse foarte bune de a opri războiul. Vrem să punem capăt uciderilor, avem șanse bune cred. Au trecut 4 ani. Îl cunosc pe președinte și cred că și președintele Putin vrea să pună capăt. Nu vreau să spun cine are cărțile cele mai bune, este războiul lui Biden, nu este războiul meu. Vrem să punem capăt acestui război.

Vom lucra pentru a ne asigura că va exista o pace pe termen lung. Războiul se va termina, nu pot să vă spun când. Războiul se va termina. Am pus capăt la șase războaie. Am crezut că ăsta va fi cel mai ușor, dar s-a dovedit că e cel mai greu. Le vom oferi protecție și securitate foarte bune”, a declarat Donald Trump.

„Trăim în fiecare zi sub amenințarea unor atacuri care duc la decese. Trebuie să punem capăt acestu război și avem nevoie de sprijinul american și european pentru acest lucru. Suntem gata pentru o întâlnire trilaterală, ceea ce reprezintă un semnal foarte bun”, a declarat Volodimir Zelenski.

Negocierile privind pacea în Ucraina par să fi intrat în linie dreaptă. Se pregătește o trilaterală Trump-Putin-Zelenski, la finalul acestei săptămâni, potrivit presei internaționale care citează surse apropiate subiectului.

urnaliștii spun că diplomații europeni ar fi fost informați de omologii lor americani să fie pregătiți pentru o întâlnire între cei trei șefi de stat la sfârșitul săptămânii, care ar putea avea loc în funcție de rezultatul discuțiilor de luni, de la Casa Albă.

În aceste momente sunt discuții în privința locului în care se va desfășura trilaterala Trump-Putin- Zelenski. Presa internațională susține că Donald Trump a propus Casa Albă, Vladimir Putin a sugerat Minsk, capitala Belarusului, iar Volodimir Zelenski, la Istanbul.