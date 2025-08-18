UPDATE Trump - Vom discuta câteva aspecte, nu prea complexe. Am avut mereu o relație bună cu Putin, iar poate într-o săptămână sau două vom afla dacă vom opri războiul. Poate putem salva mii de vieți în fiecare săptămână. Vă mulțumesc tuturor. Vom pleca la Oval Office pentru discuții, după care liderii europeni vor pleca.

UPDATE Președintele Finlandei Alexander Stubb Vom găsi soluții pentru o pace justă pe trmen lung,

UPDATE Trump - Cred că acesta este realul progres. Azi va fi văzută ca cea mai importantă zi după 3,5 ani de războiul. Casa Albă nu a mai avut atâția lideri din Europa de sute de ani.

UPDATE Keir Starmer - Războiul din Ucraina a afectat toată Europa, nu doar despre Ucraina. Suntem aici prezenți pentru a avea un progres pe garanțiile de securitate și o garanție legată de Articolul 5. Suntem pregătiți pentru a obține pace. E important să facem chiar acum un pas istoric important. Putem face un progres real către un final just care va include Ucraina în Trilaterală.

UPDATE Emmanuel Macron - Fiecare persoană de la această masă își dorește pace, și lucrăm din greu pentru ea. De aceea, ideea pentru Trilaterală este bună, fiind singura care va rezolva problema. Suntem toți uniți aici, alături de Ucraina. Pentru Trilaterală, trebuie să oprim focul, să nu mai moară oameni. Este nevoie de garanții de securitate. Iar prima, este o armată ucraineană credibilă și puternică.

UPDATE Giorgia Meloni După trei ani, Putin s-a schimbat și vă mulțumim că ași fost pe front. Dacă vrem să garantăm justiția, atunci e bine s-o facem toți. Noi, domnule președinte, susținem inițiativele dsv. Vrem să discutăm despre garanții, suntem pregătii să venim cu propuneri pentru dialog și pace, pentru garantarea păcii.

UPDATE TRump În cele 6 războaie pe care le-am terminat nu am avut încetări de focuri.

UPDATE Cancelarul Germaniei Merz E bine că suntem aici și aveți o întâlnire bună. Drumul este deschis pentru negocieri complicate. Toți ne-am dori să veem încetarea focului. Nu cred că urmptoare noastră întâlnirea să se facă fără oprirea focului. Haideți să forțăm Rusia să încetăm focurile înainte de Trilaterală.

UPDATE Ursula Von Der Leyen Suntem aici pentru discuții, suntem aici pentru a ajuns această pace și de a opri uciderile. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați menționat miile de copii luați prizonieri. Copii să se întparcă la familiile lor.

UPDATE Mark Rutte Vă mulțumi că ați început acest dialog cu Putin, datorită acestui telefonl. Trebuie să oprim distrugerile și omoruruiel este teribil. Haideți să ne asigurăm că vom duce la final acest război. Volodimir, ce faci tu este foarte important pentru europeni.

UPDATE Donald Trump Cred că putem găsi o soluționare și vom lua foarte mult din povară Ucrainei. Trebuei să discutăm si sa vedem zonele de lupta, să negociem pozițiile președintelui Putin cu Zelenski. Acum mor 5.600 de oameni pe săptămână. Nu am avut până acum încetarea focului, dar este necesar să oprim uciderile. Cu toate luptele în care m-am implicat...am crezut că va fi unul dintre cele mai ușoare războaie, dar n a fost așa.

ZElenski Am avut discuții bune cu Trump, sau vom avea discuții bune în viitor. Toți liderii prezenți aici, sunt în inima noastră. Vrem să oprim războiul, dar avem nevoie de garanții de securitate. Cred că va fi un rol istoric al lui Donald TRump. Vom găsi decizii la toate lucurile sensibile și legate de teritoriu. Vom încerca să realizăm o întâlnirea trilaterală. Chiar îmi doresc să fiți prezent acolo. Garanțiile de securitate sunt necesare pentru că ele vor fi pe mai mulți ani. Vă mulțumesc mult că mi-ați arătat acea hartă, vom încerca să recuperăm acele teritorii. Vă mulțumim că suntem atât de uniți. Cred că și Putin va vrea să facă lucruri pozitive.