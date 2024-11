Astazi, vremea va fi în general închisã şi vântoasã în cea mai mare parte a ţãrii. Vor fi precipitaţii mai ales în sud-vest, nord, nord-est şi centru şi vor fi predominant sub formã de ninsoare la munte, unde se va depune un strat de zãpadã, în general, de peste 10...20 cm, în Maramureş, în nordul Crişanei şi al Moldovei, aici stratul de zãpadã nou depus fiind local de peste 5...10 cm. Vor fi precipitații mixte în restul Crişanei, Banat, Transilvania, centrul Moldovei, unde dimineaţa pe suprafeţe mici va fi polei şi precipitații predominant sub formã de ploaie în Oltenia, local în Muntenia şi sudul Moldovei; în zonele cu ninsoare, temporar aceasta va fi viscolitã. Vântul va prezenta intensificãri temporare în cea mai mare parte a ţãrii, în general, cu viteze de 40...60 km/h, iar în prima parte a zilei, în regiunile vestice rafalele vor depãşi 70...80 km/h. În zonele montane, vor fi viteze ale vântului de 60...80 km/h, iar la altitudini mari, în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali vântul va fi tare cu rafale de peste 100...120 km/h, viscolind puternic ninsoarea, determinând reducerea semnificativã a vizibilitãţii, local spre zero, şi troienirea zãpezii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 grade în nord şi 16 grade în sud-est, unde se va încãlzi semnificativ faţã de ziua precedentã. Izolat se va semnala ceaţã.