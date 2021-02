„Dacă privim anvelopa salarială pentru 2021 e similară cu cea din 2020. Povestea tăierii sporurilor e propagandă ieftină, din acest motiv, practic, bugetul arată prost, pentru că, în domenii prioritare avem cifre foarte proaste. Domnul Nazare ne spune că a crescut alocarea pentru CNAS, însă, să știți că au fost tăiați banii din programele naționale de la Ministerul Sănătății. Deci, avem mai puțini bani. Despre educație, locatarul de la Cotroceni spune că este prioritară, dar Guvernul a alocat doar 2,8% din PIB, deci nu e o prioritate. Un plus mare e la Transporturi, dar la Ministerul Devoltării este pe minus”, a declarat Băsescu.

Legat de scandalul sindicate Metrorex, fostul președinte consideră că banii încasați din chiriiile spațiilor comerciale de la metrou sunt folosiți pe programe de recuperare de sănătate pentru angajați.

„Legat de banii de la sindicatele Metrorex, banii aceia sunt în utilizați în mod cert pe programe de recuperare de sănătate, pentru mecanici și personalul de siguranță de ciruclație. Asta este justificarea, pentru că altfel nu ar răbda salariații să se facă afaceri pe spatele lor. Dacă poporul va vrea să nu mai fie subvenții la Metrorex si STB, atunci facem 50 de lei biletul și se rezolvă. Trebuie subvențonat și metroul la fel ca CFR sau STB, pentru că sunt bani care se întorc înapoi la populație din taxele lor”, consideră Traian Băsescu.

Fostul șef de stat sare în apărarea celor din metrou care lucrează 8 ore sub pământ. „Nu ați vrea să lucrați 8 ore sub pământ. Ei respiră aer din ventilatoare, nu din cer. Noi, cei care ne mișcăm la suprafață, avem aer curat. Fără să fiu populist, dacă stați o zi in dispeceratul de la metrou, de la Unirii, după acele 8 ore să vedeți cât vă bucurați că ieșiți la suprafață. Banii din chirii nu au fost în regulă, acolo au cedat mai mulți directori din conducerea Metrorex, dar sindicatele au arătat pe ce se duc banii, cei 40% din spațiile comerciale. Când eram ministru am adunat aurolacii din canalele de la Gara de Nord și i-am cazat într-un hotel construit pentru recuperarea angajaților de la metrou. Marea majoritate a sumelor merg către Alstom, dar și către salariați, însă există controale la sânge despre cum se cheltuie banii”, spune Băsescu.

„Este o ticăloșie capacitatea aparatului bugetar de a mulge bugetul”

Traian Băsescu, bugetar european, lovește în plin casta bugetarilor autohtoni. El a devoalat cum funcționează schema întregului aparat din România.

„Nu o să vedeți niciun minister cu locurile ocupate 100%. O să vedeți grad de ocupare de 80%, 50%, 30%, ceea ce generează o resursă, opentru că se aprobă slarizarea pentru întreaga schemă. Miniștrii populiști vin la premier și spun: „domnul premier angajații mei muncesc pe bârnci”, iar ministru spune haideți să le dăm spor, iar premierul spune nu pot modifica, iar ministrul spune, nu-i nimic, ne descurcăm din surse proprii. Adică, banii pentru un anumit număr de angajați, dar care nu există. „Veșnicii” din ministere îi conving pe miniștrii că cele 60 de locuri vacante să nu fie ocupate, ci să ajungă la sporuri. Premierul cedează, ministrul cedează, pentru că sunt „împachetați” de angajații din aparatul bugetar. Aparatul bugetar este bine plătit și se ocupă de perpetuare și are avantajul că este veșnic. Vine un nou ministru, puține șanse să dai afară un funcționar”, este de părere Băsescu.

Fostul șef de stat consideră că deschiderea școlilor a fost o decizie stric politică, fără niciun fel de studiu care să certifice dacă este oportună deschiderea școlilor.

„Propaganda asta mincinoasă ne va duce în groapă. Iese președintele ieri și spune că educația e prioritate, iar azi bugetul este 2,87%, deci l-au ridiculizat pe Iohannis. Școala s-a deschis pe decizie politică, iar după asta au constatat că sunt 400 de copii infectați. Vaccinarea profesorilor trebuie făcută înainte de începere școlilor”, consideră Traian Băsescu.