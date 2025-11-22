Tragedie într-un tren CFR: un tânăr de 21 de ani a fost găsit spânzurat în toaletă

Tragedie într-un tren CFR. Foto ilustrativ: Profimedia
Tragedie într-un tren CFR. Foto ilustrativ: Profimedia

Sâmbătă după-amiază, un tânăr de 21 de ani a fost descoperit fără viață în toaleta vagonului B3 al trenului Interregio 1662. Garnitura, operată de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, plecase din Iași la ora 14:20 și urma să ajungă în Gara de Nord din București la ora 21:03.

După doar 83 de kilometri parcurși, trenul a ajuns la Crasna la ora 14:25, conform livretului de circulație. Acolo, șeful de tren a descoperit trupul neînsuflețit al tânărului, care se spânzurase în toaleta de la capătul vagonului. Garnitura a rămas staționată mai bine de o oră, timp în care procurorii au efectuat cercetările necesare, scrie Club Feroviar.

Întârzierea trenului

După finalizarea investigațiilor preliminare, trenul s-a pus în mișcare, însă a acumulat o întârziere de 75 de minute la plecarea din Bârlad.

Precedente similare

Un episod asemănător s-a produs în 2016, când un bărbat de 64 de ani din Constanța a fost găsit spânzurat într-un tren oprit în Gara de Vest din Ploiești. Garnitura venea de la Mangalia și avea ca destinație Oradea. Victima fusese descoperită atârnând cu o sârmă de fereastra vagonului.

Impact feroviar între două trenuri de marfă, în Teleorman: unul dintre mecanici nu ar fi respectat semnalul de oprire