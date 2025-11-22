După doar 83 de kilometri parcurși, trenul a ajuns la Crasna la ora 14:25, conform livretului de circulație. Acolo, șeful de tren a descoperit trupul neînsuflețit al tânărului, care se spânzurase în toaleta de la capătul vagonului. Garnitura a rămas staționată mai bine de o oră, timp în care procurorii au efectuat cercetările necesare, scrie Club Feroviar.

Întârzierea trenului

După finalizarea investigațiilor preliminare, trenul s-a pus în mișcare, însă a acumulat o întârziere de 75 de minute la plecarea din Bârlad.

Precedente similare

Un episod asemănător s-a produs în 2016, când un bărbat de 64 de ani din Constanța a fost găsit spânzurat într-un tren oprit în Gara de Vest din Ploiești. Garnitura venea de la Mangalia și avea ca destinație Oradea. Victima fusese descoperită atârnând cu o sârmă de fereastra vagonului.

