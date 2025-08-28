”Salvatorii ialomițeni au fost solicitați aseară, în jurul orei 21:20, să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la locuința unui cetățean din localitatea Stelnica ( sat Maltezi). La fața locului au ajuns, cu operativitate, forțele de intervenție ale Stației de pompieri Fetești, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. În sprijinul acestora a acționat și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița. La sosirea acestora, incendiul se manifesta prin arderea generalizată a întregii locuințe, precum și a vegetației uscate din gospodărie”, transmite joi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița.

Potrivit reprezentanților instituției, incendiul a distrus casa pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

”Din nefericire, într-un dormitor a fost găsit un bărbat cu vârsta de aproximativ 48 de ani carbonizat. Cauza probabilă de producere a acestuia a fost stabilită ca fiind jarul provenit de la o țigară lăsată nesupravegheată”, precizează ISU.