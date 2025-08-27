Potrivit sursei citate, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susţine efortul pompierilor angrenaţi în misiunea de stingere a incendiului, de protecţie a vecinătăţilor şi de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat.

Conform ISU Bucureşti - Ilfov, acţiunile de intervenţie vor continua miercuri pentru îndepărtarea elementelor care au ars, cu ajutorul buldo-excavatoarelor, pentru a realiza accesul la focarele acoperite de pereţii prăbuşiţi ai depozitului. ”Începând cu această oră rămân în dispozitiv 10 autospeciale de stingere. Au fost protejate de incendiu halele învecinate, a căror suprafaţă desfăşurată este considerabil mai mare decât cea afectată”, precizează reprezentanţii ISU.

Incendiul a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, cu degajări mari de fum.

Focul a cuprins iniţial circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare și la alte spaţii de depozitare. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza fumului. Dinfericire, nu s-au înregistrtat victime.