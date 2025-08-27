Peste 3.800 mp, afectați de incendiul de la Dragonul Roșu: pompierii au reușit localizarea focul miercuri dimineața. Anunțul ISUBIF

Peste 3.800 mp, afectați de incendiul de la Dragonul Roșu: pompierii au reușit localizarea focul miercuri dimineața
Peste 3.800 mp, afectați de incendiul de la Dragonul Roșu: pompierii au reușit localizarea focul miercuri dimineața

Mobilizare impresionantă de forțe pentru stingerea incendiului din Complexul Dragonul Roşu din Capitală. Vorbim de nu mai puțin de 28 de autospeciale trimise la fața locului. Focul a fost localizat în jurul orei 2.30, în noaptea de marți spre miercuri, au anunţat reprezentanții ISU Bucureşti - Ilfov. Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi.

Potrivit sursei citate, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu efective din turele libere, pentru a susţine efortul pompierilor angrenaţi în misiunea de stingere a incendiului, de protecţie a vecinătăţilor şi de alimentare permanentă cu apă din afara obiectivului afectat.
 
Imagine
 
Conform ISU Bucureşti - Ilfov, acţiunile de intervenţie vor continua miercuri pentru îndepărtarea elementelor care au ars, cu ajutorul buldo-excavatoarelor, pentru a realiza accesul la focarele acoperite de pereţii prăbuşiţi ai depozitului.
”Începând cu această oră rămân în dispozitiv 10 autospeciale de stingere. Au fost protejate de incendiu halele învecinate, a căror suprafaţă desfăşurată este considerabil mai mare decât cea afectată”, precizează reprezentanţii ISU.
 
Incendiul a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, cu degajări mari de fum.
 
Focul a cuprins iniţial circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare și la alte spaţii de depozitare. Structura clădirii s-a prăbuşit parţial şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza fumului. Dinfericire, nu s-au înregistrtat victime.
 
Imagine