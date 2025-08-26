UPDATE 22:30 - Din cauza arderii generalizate a materialelor depozitate, care au dezvoltat temperaturi ridicate in interior, întreaga hala este afectata, parțial prăbușită

A fost emis mesaj RO Alert - In urma cu scurt timp a fost emis un mesaj RoAlert pentru informarea si avertizarea populației.

Nu sunt locuințe in zona de manifestare a incendiului, însă coloana de fum își poate schimba direcția sub influenta vântului.

UPDATE 21:45 - Se acționează pentru stingerea incendiului si protejarea clădirilor la care este pericol de extindere. Nu sunt victime.

Arderea se manifesta generalizat, structura clădirii s-a prăbușit parțial.

UPDATE - Focul se manifestă cu degajări mari de fum și afectează aproximativ 2.000 de metri pătrați, existând risc de propagare către depozitele învecinate.

Incendiu la Dragonul Roșu

Pentru gestionarea situației, au fost mobilizate 16 autospeciale de stingere, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala cu roboți, echipamente CBRN și două ambulanțe SMURD.

Reprezentanții ISU București-Ilfov transmit că misiunea este în desfășurare, iar date suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce situația evoluează.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roşu situat pe strada Drumul Gării, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spații de depozitare învecinate”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

