Ce au anunțat autoritățile?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, polițiștii au impus restricții de trafic pentru siguranța șoferilor, în timp ce pompierii au acționat cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La intervenție au fost mobilizate echipaje din Râmnicu Vâlcea, Bunești și Ionești.

În apropierea focarului a fost găsit un bărbat cu arsuri superficiale la brațe. Acesta a fost preluat de salvatori, evaluat medical și, deși i s-a recomandat transportul la spital, a refuzat internarea.

„Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajare importantă de fum, însă la acest moment este localizat”, au precizat reprezentanții ISU Vâlcea.

Forțele de intervenție continuă eforturile pentru lichidarea completă a incendiului și pentru eliminarea oricărui risc de reaprindere.