Incendiu de pădure pe Valea Oltului: trafic restricționat și o persoană rănită

Traficul rutier pe DN 7 – Valea Oltului a fost afectat marți după-amiază, în județul Vâlcea, din cauza unui incendiu izbucnit într-o zonă împădurită din apropierea localității Golești. Focul, care s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ două hectare, a generat un fum dens ce a îngreunat circulația în zonă.

Ce au anunțat autoritățile?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, polițiștii au impus restricții de trafic pentru siguranța șoferilor, în timp ce pompierii au acționat cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La intervenție au fost mobilizate echipaje din Râmnicu Vâlcea, Bunești și Ionești.

În apropierea focarului a fost găsit un bărbat cu arsuri superficiale la brațe. Acesta a fost preluat de salvatori, evaluat medical și, deși i s-a recomandat transportul la spital, a refuzat internarea.

„Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajare importantă de fum, însă la acest moment este localizat”, au precizat reprezentanții ISU Vâlcea.

Forțele de intervenție continuă eforturile pentru lichidarea completă a incendiului și pentru eliminarea oricărui risc de reaprindere.