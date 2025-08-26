Incendiul care a dus la tragedie

Evenimentul s-a petrecut pe 20 noiembrie 2023, la sediul unei societăți comerciale specializate în prelucrarea combustibililor. Flăcările au izbucnit la o instalație tehnologică, surprinzând un bărbat de 57 de ani, din comuna Bănești, județul Prahova. Acesta a suferit arsuri grave, pe aproximativ 90% din suprafața corpului, și a fost transportat în stare critică la spital. Din păcate, după cinci zile de agonie, în 25 noiembrie, victima a decedat.

Ancheta polițiștilor a scos la iveală faptul că bărbatul lucra „la negru”, fără contract de muncă, iar firma nu deținea autorizațiile necesare pentru desfășurarea activității de prelucrare a combustibililor.

În baza probelor adunate, cei doi administratori – un bărbat de 57 de ani și o femeie de 52 de ani, ambii din Bradu – au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești au decis plasarea acestora sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cei doi sunt acuzați de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și de distrugere din culpă. Poliția Argeș precizează că investigațiile continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.