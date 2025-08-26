"Pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Sovata au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni cu două niveluri. Flăcările se manifestau generalizat pe aproximativ 150 mp la acoperiș. Din clădire au fost evacuate șapte persoane, din fericire fără a fi înregistrate victime (...). S-a acționat pentru localizarea incendiului și limitarea propagării flăcărilor, incendiul fiind stins în jurul orei 02:00, după mai bine de trei ore", a precizat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență 'Horea' al județului Mureș, locotenent Alexandra Călușeri.

La intervenția de la Sovata au participat și pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sovata și Sângeorgiu de Pădure și echipajul SMURD, iar în sprijin au fost solicitați și pompierii militari din cadrul Stației și Miercurea Nirajului.