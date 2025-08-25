Statisticile privind incendiile domestice provenite din defecțiuni electrice sunt alarmante, iar mulți dintre locatari au avut ca sursă a incidentului o priză multiplă folosită incorect. Experții pun accent pe faptul că multe dintre aceste accidente pot fi evitate dacă prelungitoarele sunt amplasate și întrebuințate corespunzător.

Prelungitoarele nu trebuie plasate în apropierea obiectelor inflamabile cum ar fi covoarele, perdelele sau mobilierul tapițat, deoarece un scurtcircuit sau o mică scânteie poate transforma rapid o cameră obișnuită într-un focar de pericol pentru locuitori.

Locurile considerate cu risc sporit sunt:

Sub sau lângă covoare și draperii

În vecinătatea materialelor textile voluminoase

În apropierea mobilierului din lemn sau a altor obiecte inflamabile

Evitarea apei și ferestrelor deschise

Un alt aspect crucial este interzicerea instalării prelungitoarelor lângă surse de apă, cum ar fi bucătăriile sau băile, întrucât umezeala crește riscul de electrocutare și scurtcircuite. De asemenea, amplasarea în apropierea ferestrelor nu este recomandată, mai ales atunci când plouă, deoarece picăturile de apă pot pătrunde și provoca accidente electrice.

Sfaturi de la electricieni pentru o utilizare mai sigură

Pentru a reduce pericolele asociate utilizării prelungitoarelor, specialiștii recomandă:

Deconectarea prelungitoarelor atunci când nu sunt folosite

Alegerea modelelor dotate cu protecție la supratensiune

Scoaterea completă din priză în perioadele lungi de absență din locuință

Aparatele care nu trebuie alimentate prin prelungitor

Unul dintre cele mai periculoase obiceiuri este conectarea prelungitorului la un alt prelungitor, ceea ce poate supraîncărca circuitele și genera incendii.

De asemenea, anumite echipamente electrice cu un consum mare de energie trebuie conectate direct în priză, niciodată prin priză multiplă. Printre acestea se numără:

Radiatoarele electrice

Aspiratoarele

Cuptoarele cu microunde

Filtrele de cafea și ceainicele electrice

Uscătoarele de păr

Cuptoarele electrice

Sistemele de aer condiționat

Mașinile de spălat vase și rufe

Uscătoarele de rufe

Frigiderele și congelatoarele

Fierul de călcat

În final, pentru a preveni accidente grave sau deteriorarea aparatelor electrice, este recomandat să folosiți prizele multiple doar pentru dispozitive cu consum redus și să conectați echipamentele puternice exclusiv direct la priză.

