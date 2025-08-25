Unde nu trebuie să instalezi niciodată prelungitorul, ca să nu ai parte de incendii. Regula de aur a electricienilor

Unde nu trebuie să instalezi niciodată prelungitorul, ca să nu ai parte de incendii

În orice locuință modernă, lipsa unui număr suficient de prize este o problemă frecventă, iar soluția imediată este prelungitorul, sau priza multiplă, care permite conectarea simultană a mai multor aparate electrice. Cu toate acestea, specialiștii germani atrag atenția asupra riscurilor grave care pot apărea în cazul unei utilizări necorespunzătoare a acestor dispozitive, riscuri care includ chiar producerea unor incendii devastatoare.

Statisticile privind incendiile domestice provenite din defecțiuni electrice sunt alarmante, iar mulți dintre locatari au avut ca sursă a incidentului o priză multiplă folosită incorect. Experții pun accent pe faptul că multe dintre aceste accidente pot fi evitate dacă prelungitoarele sunt amplasate și întrebuințate corespunzător.

Prelungitoarele nu trebuie plasate în apropierea obiectelor inflamabile cum ar fi covoarele, perdelele sau mobilierul tapițat, deoarece un scurtcircuit sau o mică scânteie poate transforma rapid o cameră obișnuită într-un focar de pericol pentru locuitori.

Locurile considerate cu risc sporit sunt:

  • Sub sau lângă covoare și draperii

  • În vecinătatea materialelor textile voluminoase

  • În apropierea mobilierului din lemn sau a altor obiecte inflamabile

Evitarea apei și ferestrelor deschise

Un alt aspect crucial este interzicerea instalării prelungitoarelor lângă surse de apă, cum ar fi bucătăriile sau băile, întrucât umezeala crește riscul de electrocutare și scurtcircuite. De asemenea, amplasarea în apropierea ferestrelor nu este recomandată, mai ales atunci când plouă, deoarece picăturile de apă pot pătrunde și provoca accidente electrice.

Sfaturi de la electricieni pentru o utilizare mai sigură

Pentru a reduce pericolele asociate utilizării prelungitoarelor, specialiștii recomandă:

  • Deconectarea prelungitoarelor atunci când nu sunt folosite

  • Alegerea modelelor dotate cu protecție la supratensiune

  • Scoaterea completă din priză în perioadele lungi de absență din locuință

Aparatele care nu trebuie alimentate prin prelungitor 

Unul dintre cele mai periculoase obiceiuri este conectarea prelungitorului la un alt prelungitor, ceea ce poate supraîncărca circuitele și genera incendii.

De asemenea, anumite echipamente electrice cu un consum mare de energie trebuie conectate direct în priză, niciodată prin priză multiplă. Printre acestea se numără:

  • Radiatoarele electrice

  • Aspiratoarele

  • Cuptoarele cu microunde

  • Filtrele de cafea și ceainicele electrice

  • Uscătoarele de păr

  • Cuptoarele electrice

  • Sistemele de aer condiționat

  • Mașinile de spălat vase și rufe

  • Uscătoarele de rufe

  • Frigiderele și congelatoarele

  • Fierul de călcat

În final, pentru a preveni accidente grave sau deteriorarea aparatelor electrice, este recomandat să folosiți prizele multiple doar pentru dispozitive cu consum redus și să conectați echipamentele puternice exclusiv direct la priză.

