Statisticile privind incendiile domestice provenite din defecțiuni electrice sunt alarmante, iar mulți dintre locatari au avut ca sursă a incidentului o priză multiplă folosită incorect. Experții pun accent pe faptul că multe dintre aceste accidente pot fi evitate dacă prelungitoarele sunt amplasate și întrebuințate corespunzător.
Prelungitoarele nu trebuie plasate în apropierea obiectelor inflamabile cum ar fi covoarele, perdelele sau mobilierul tapițat, deoarece un scurtcircuit sau o mică scânteie poate transforma rapid o cameră obișnuită într-un focar de pericol pentru locuitori.
Locurile considerate cu risc sporit sunt:
-
Sub sau lângă covoare și draperii
-
În vecinătatea materialelor textile voluminoase
În apropierea mobilierului din lemn sau a altor obiecte inflamabile
Evitarea apei și ferestrelor deschise
Un alt aspect crucial este interzicerea instalării prelungitoarelor lângă surse de apă, cum ar fi bucătăriile sau băile, întrucât umezeala crește riscul de electrocutare și scurtcircuite. De asemenea, amplasarea în apropierea ferestrelor nu este recomandată, mai ales atunci când plouă, deoarece picăturile de apă pot pătrunde și provoca accidente electrice.
Sfaturi de la electricieni pentru o utilizare mai sigură
Pentru a reduce pericolele asociate utilizării prelungitoarelor, specialiștii recomandă:
Deconectarea prelungitoarelor atunci când nu sunt folosite
Alegerea modelelor dotate cu protecție la supratensiune
Scoaterea completă din priză în perioadele lungi de absență din locuință
Aparatele care nu trebuie alimentate prin prelungitor
Unul dintre cele mai periculoase obiceiuri este conectarea prelungitorului la un alt prelungitor, ceea ce poate supraîncărca circuitele și genera incendii.
De asemenea, anumite echipamente electrice cu un consum mare de energie trebuie conectate direct în priză, niciodată prin priză multiplă. Printre acestea se numără:
Radiatoarele electrice
Aspiratoarele
Cuptoarele cu microunde
Filtrele de cafea și ceainicele electrice
Uscătoarele de păr
Cuptoarele electrice
Sistemele de aer condiționat
Mașinile de spălat vase și rufe
Uscătoarele de rufe
Frigiderele și congelatoarele
Fierul de călcat
În final, pentru a preveni accidente grave sau deteriorarea aparatelor electrice, este recomandat să folosiți prizele multiple doar pentru dispozitive cu consum redus și să conectați echipamentele puternice exclusiv direct la priză.
