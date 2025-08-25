Echipele de control au identificat mai multe nereguli în activitatea furnizorilor, inclusiv emiterea facturilor cu întârziere, lipsa prețului final cu toate taxele incluse în contractele cu consumatorii, completarea incorectă sau lipsa ofertelor prezentate clienților, precum și prezența unor clauze abuzive în contracte.

Controale desfășurate la nivel național

Potrivit ANPC, în perioada 17 aprilie – 16 iunie, comisarii instituției au realizat verificări privind respectarea legislației în domeniul furnizării energiei electrice pentru consumatorii casnici. Au fost controlați 116 operatori economici și 431 de contracte emise de aceștia, iar abateri au fost identificate la 20 dintre companii.

Măsuri aplicate

Ca urmare a constatărilor, ANPC a aplicat 24 de amenzi contravenționale în valoare totală de peste 370.000 de lei și a solicitat remedierea deficiențelor identificate pentru 12 operatori economici. Autoritatea subliniază că aceste acțiuni au scopul de a proteja drepturile consumatorilor și de a asigura respectarea normelor legale în domeniu.

Au fost sancționate șase companii, printre care și cei mai mari furnizori de energie pentru clienții casnici: Hidroelectrica, PPC Energie și Electrica Furnizare. Au mai fost găsite abateri la Digi România, Grenerg, Renovatio Trading. De asemenea, ANPC a explicat că au fost anunțate nereguli la 20 de companii, a anunțat nominal doar 6, pentru că în cifra inițială au fost incluse „punctele de lucru sancționate din unitățile administrativ-teritoriale, aparținând acestor operatori”.

Cele mai importante abateri de la legislația în domeniu întâlnite au fost:lipsa sau completarea incorectă a ofertelor prezentate consumatorilor;lipsa prețului final cu toate taxele incluse în contractele cu consumatorii, emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere;emiterea cu întârziere a facturilor pentru energia consumată din rețea și pentru cea produsă/injectată în rețea, în cazul contractelor cu prosumatorii;lipsa menționării în contracte a unor informații precum: perioada de facturare, opțiunile privind modul de transmitere al facturilor, durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire/încetarea prestării serviciilor și a derulării contractelor.

Alte nereguli au fost: existența unor clauze abuzive în contracte, referitoare la obligația consumatorului de a nu permite accesul la contor a persoanelor neautorizate, în cazul în care dispozitivele erau amplasate pe domeniul public și nu pe proprietatea personală a consumatorului, acesta fiind în imposibilitate de a o respecta; neafişarea pe site a tuturor informațiilor în baza cărora operatorul economic își desfășoară activitatea, inclusiv a informărilor cu privire la posibilitatea soluționării alternative a litigiilor (SAL). Comisarii ANPC recomandă consumatorilor să se informeze înainte de semnarea unui contract cu furnizorul de energie, să solicite oferta-tip de furnizare, care trebuie să conțină toate informațiile relevante (preț, tarife, durată, condiții de reziliere), să se asigure că prețul afișat este complet, incluzând toate taxele și tarifele reglementate, dar și să verifice dacă oferta este pe piața reglementată sau liberalizată.

